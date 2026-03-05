[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 흥아해운 거래대금 4585억 돌파

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.5일 한국거래소에 따르면, 흥아해운(003280)이 1억5846만2048주가 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지하고 있다. 현재 주가는 3095원이며, 거래대금은 4585억9900만원에 달한다. 시가총액 대비 거래대금 비율은 약 61.63%로, 시장에서의 집중적인 매수세를 보이고 있다. PER은 27.15, ROE는 20.08로, 재무 지표상 양호한 평가를 받고 있다. 한국ANKOR유전(152550)은 1억5162만814주가 거래되며 거래량 2위를 기록하고 있으며, 주가는 450원, 거래대금은 643억5600만원으로 시가총액 대비 거래대금 비율이 204.31%에 달해 투자 심리가 급격히 움직였다. 케이뱅크(279570)는 1억3646만8178주가 거래되며 거래량 3위를 기록하고 있으며, 현재 주가는 8740원이다.한편 거래량 4위부터 10위에 오른 종목들은 SK증권(001510)(현재가 1705원, +14.81%, 거래량 7777만4768주), 대한해운(005880)(2305원, +3.36%, 4201만3323주), 삼성전자(005930)(191,500원, +11.21%, 3532만2916주), 서울식품(004410)(196원, +5.95%, 3365만6509주), SH에너지화학(002360)(474원, -13.82%, 3021만6357주), 유니켐(011330)(817원, -24.21%, 2849만6993주), 극동유화(014530)(5490원, -8.35%, 2363만8287주) 등의 흐름을 보인다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 남선알미늄(008350) ▲5.97%, 대성에너지(117580) ▲0.22%, 한국석유(004090) ▲6.74%, 한화생명(088350) ▲10.42%, 한온시스템(018880) ▲9.38%, 대우건설(047040) ▲14.04%, KEC(092220) ▲16.87%, 신성이엔지(011930) ▲18.12%, SG세계물산(004060) ▲5.79%, 팬오션(028670) ▲3.69% 등의 성적을 기록했다.주목할 만한 종목으로는 한국ANKOR유전과 KEC가 있다. 한국ANKOR유전은 거래대금이 시가총액 대비 204.31%에 달하며, 급격한 투자 심리 변동을 나타내고 있다. KEC는 16.87%의 상승률을 기록하며 거래량 1039만4300주를 기록했다. 반면, 유니켐과 SH에너지화학은 각각 ▼24.21%, ▼13.82% 하락하며 부진한 모습을 보이고 있다. 유니켐의 거래대금은 224억6200만원으로 시가총액의 29.39%에 해당하며, 매도세가 강하게 작용하고 있는 것으로 보인다.전체적으로 코스피 시장은 엇갈린 흐름을 보이며, 일부 종목에서 집중적인 매수세와 매도세가 관측되고 있다. 특히, 거래대금이 시가총액의 2%를 넘는 종목들이 다수 확인되며, 적극적인 자금 유입이 이뤄지고 있다. 투자자들은 이러한 흐름을 주의 깊게 살피며, 시장의 변동성에 주목해야 할 것으로 보인다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]