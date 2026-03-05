[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 흥구석유 거래대금 무려 1244억 돌파

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보이고 있다.5일 한국거래소에 따르면 흥구석유(024060)가 3983만 8236주 이상 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지했다. 현재 주가는 3만 4600원으로, 시가총액의 약 23.98%에 해당하는 거래대금이 수반되며 16.50%의 급등세를 보이고 있다. PER은 2306.67, ROE는 0.79로 나타나며 수급과 재무 지표 측면에서 시장의 집중적인 관심을 받고 있다. 지에스이(053050)는 거래량 2719만 5736주를 기록하며 뒤를 이었다. 현재 주가는 3840원으로, 시가총액의 약 8.76%에 해당하는 거래대금 100억 8870만원과 함께 4.24% 하락한 흐름을 보이고 있다. PER은 22.46, ROE는 3.81로 나타나며 투자자 간의 매도세가 우세한 상황이다.한일사료(005860)는 2528만 6522주가 거래되며 현재가 4270원, 등락률은 1.39%의 하락세를 보였다. 우리기술(032820)은 29.93% 상승하며 2236만 7782주가 거래되었고, 현재가는 1만 6580원이다. 한탑(002680)은 2159만 232주에 거래되며 현재가 886원, 등락률은 5.23%로 상승세를 보이고 있다. 그 외에도 빅텍(065450)(5680원, +8.81%), 대한광통신(010170)(4680원, +23.16%), 휴림로봇(090710)(1만 2950원, +24.40%), 테크윙(089030)(6만 6300원, +30.00%), 아주IB투자(027360)(5280원, +22.93%) 등의 종목들이 상위 10위권에 위치했다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 젠큐릭스(229000) ▲18.25%, 세토피아(222810) ▼97.35%, 시지메드텍(056090) ▲2.22%, 오가닉티코스메틱(900300) ▲3.33%, 한일단조(024740) ▲3.07%, 재영솔루텍(049630) ▲9.31%, 다날(064260) ▲22.98%, 현대ADM(187660) ▲29.96%, SFA반도체(036540) ▲18.74%, 모헨즈(006920) ▲13.79% 등의 성적을 기록했다.주목할 만한 종목으로는 급등세를 보인 우리기술과 현대ADM이 있다. 우리기술은 22.3678%의 거래대금 비율과 함께 거래량이 2236만 7782주에 달하며 투자자들의 매수세가 강하게 나타나고 있다. 반면 하락률이 높은 세토피아는 -97.35%의 등락률로 거래량 748만 2131주를 기록하며 매도세가 우세하다. 흥구석유는 거래대금이 1244억 2910만원으로 시가총액 대비 23.98%를 차지하며 투자자들의 매수세가 강하게 나타나고 있다.전체적인 시장 흐름을 살펴보면 코스닥 시장의 거래량 상위 종목들이 다양한 등락률을 보이며 활발한 거래가 이루어지고 있다. 특히 급등과 하락이 명확히 구분되는 종목들이 눈에 띄며 투자자들의 적극적인 매수와 매도가 이어지고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]