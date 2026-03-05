[서울데이터랩]‘우리기술’ 21.47% 폭등…실시간 상승률 1위

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

5일 오전 9시 30분 우리기술(032820)이 등락률 21.5%로 상승률 1위를 차지했다. 우리기술은 개장 직후 5분 동안 365만 9310주가 거래됐으며 주가는 전 거래일 대비 2740원 상승한 1만 5500원이다.한편 우리기술의 PER은 186.8로 높은 수준을 기록하고 있으며, ROE는 -3.3%로 부정적인 수익성을 보이고 있다.이어 상승률 2위 현대ADM(187660)은 현재가 1만 2550원으로 주가가 18.6% 급등하고 있다. 상승률 3위 나무기술(242040)은 현재 3900원으로 17.8% 급등하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 스피어(347700)는 17.6% 상승하며 4만 1500원에 거래되고 있다. 상승률 5위 아이엘(307180)은 17.4%의 상승세를 보이며 6900원에 거래되고 있다.6위 현대바이오(048410)는 현재가 1만 3780원으로 17.0% 상승 중이다. 7위 현대무벡스(319400)는 현재가 2만 9800원으로 16.9% 상승 중이다. 8위 안트로젠(065660)은 현재가 4만 3450원으로 16.8% 상승 중이다. 9위 휴림로봇(090710)은 현재가 1만 2130원으로 16.5% 상승 중이다. 10위 에이팩트(200470)는 현재가 7750원으로 15.5% 상승 중이다.이 밖에도 에코프로(086520) 15.2%, 코세스(089890) 14.9%, 쎄노텍(222420) 14.9%, 큐라클(365270) 14.4%, 알파칩스(117670) 14.4%, 대호특수강(021040) 14.3%, 모델솔루션(417970) 14.1%, 오이솔루션(138080) 13.9%, SV인베스트먼트(289080) 13.7%, 레이저쎌(412350) 13.6% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]