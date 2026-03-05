[서울데이터랩]‘미래에셋생명’ 29.98% 상한가…실시간 상승률 1위

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

5일 오전 9시 10분 미래에셋생명(085620)이 등락률 +29.98%로 상승률 1위를 차지했다. 미래에셋생명은 개장 직후 5분간 20만 8941주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 3130원 오른 1만 3570원이다.한편 미래에셋생명의 PER은 13.04로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 4.88%로 수익성이 낮다고 보기에는 무리가 있는 준수한 수준이나 고성장 기업과 비교했을 때는 보통 수준일 수 있다.이어 상승률 2위 아이엠에셋 200(0007N0)은 현재가 9만 7225원으로 주가가 25.61% 폭등하고 있다. 상승률 3위 삼아알미늄(006110)은 현재 2만 9800원으로 20.65% 급등하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 SK증권(001510)은 19.06% 급등하며 1768원에 거래되고 있다. 상승률 5위 한전기술(052690)은 18.13%의 상승세를 타고 15만 7000원에 거래되고 있다.6위 에이엔피(015260)는 현재가 511원으로 18.01% 상승 중이다. 7위 일동제약(249420)은 현재가 3만 4950원으로 17.68% 상승 중이다. 8위 SK증권우(001515)는 현재가 3200원으로 16.79% 상승 중이다. 9위 한미반도체(042700)는 현재가 30만 2000원으로 16.60% 상승 중이다. 10위 자화전자(033240)는 현재가 3만 6000원으로 16.13% 상승 중이다.이밖에도 상상인증권(001290) ▲15.63%, 삼성전기(009150) ▲15.59%, 미래에셋증권(006800) ▲15.40%, 신대양제지(016590) ▲15.03%, 대덕전자(353200) ▲14.83%, 한화갤러리아우(45226K) ▲14.58%, 현대건설(000720) ▲14.42%, 삼성SDI우(006405) ▲14.36%, 삼성전기우(009155) ▲14.03%, 신성이엔지(011930) ▲13.81% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]