[속보] 코스피·코스닥 10% 급등에 매수 사이드카 발동

이미지 확대 미국과 이란 전쟁 발발 여파로 코스피가 역대 최대폭으로 하락, 5100선마저 내준 4일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 코스피 종가가 표시되고 있다. 이날 코스피는 전장보다 698.37포인트(12.06%) 내린 5.093.54에 거래를 마쳤다. 홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 미국과 이란 전쟁 발발 여파로 코스피가 역대 최대폭으로 하락, 5100선마저 내준 4일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 코스피 종가가 표시되고 있다. 이날 코스피는 전장보다 698.37포인트(12.06%) 내린 5.093.54에 거래를 마쳤다. 홍윤기 기자

중동 긴장의 완화 가능성에 전날 미 증시가 상승 마감하면서 5일 국내 증시도 10% 급등하며 코스피와 코스닥에 프로그램매수호가 일시효력정지(매수 사이드카)가 발동했다.이날 오전 9시 13분 코스피는 전 거래일 대비 532.90포인트(10.46%) 오른 5626.44를 가리키고 있다.지수는 157.38포인트(3.09%) 오른 5250.92로 출발해 장 초반부터 급등하며 5600선을 넘어섰다.삼성전자는 전 거래일 대비 13.24% 오른 19만 5000원에 거래를 시작해 장 초반 14%대까지 상승폭을 키웠다. SK하이닉스는 장 초반 16% 가까이 상승하며 98만 4000원까지 치솟았다.코스닥 지수는 전 거래일 대비 45.40포인트(4.64%) 오른 1023.84에 개장해 같은 시각 97.78포인트(9.99%) 오른 1076.22를 가리키고 있다.증시가 전날 폭락했다 10% 넘게 급등하면서 이날 오전 9시 6분 2초쯤 코스피200선물지수의 변동으로 5분간 프로그램매수호가의 효력이 정지됐다.발동 시점 당시 코스피200선물지수는 전일 종가 대비 82.60포인트(10.84%) 상승한 844.00이었다.동시에 코스닥150선물가격과 코스닥150지수의 변동으로 5분간 프로그램매수호가의 효력이 정지됐다.발동 시점 당시 코스닥150 선물은 전일 종가 대비 178.40포인트(10.40%) 상승했다.