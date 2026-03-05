[속보] 코스피·코스닥 10% 급등에 매수 사이드카 발동

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[속보] 코스피·코스닥 10% 급등에 매수 사이드카 발동

김소라 기자
김소라 기자
입력 2026-03-05 09:03
수정 2026-03-05 09:18
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
미국과 이란 전쟁 발발 여파로 코스피가 역대 최대폭으로 하락, 5100선마저 내준 4일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 코스피 종가가 표시되고 있다. 이날 코스피는 전장보다 698.37포인트(12.06%) 내린 5.093.54에 거래를 마쳤다. 홍윤기 기자
미국과 이란 전쟁 발발 여파로 코스피가 역대 최대폭으로 하락, 5100선마저 내준 4일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 코스피 종가가 표시되고 있다. 이날 코스피는 전장보다 698.37포인트(12.06%) 내린 5.093.54에 거래를 마쳤다. 홍윤기 기자


중동 긴장의 완화 가능성에 전날 미 증시가 상승 마감하면서 5일 국내 증시도 10% 급등하며 코스피와 코스닥에 프로그램매수호가 일시효력정지(매수 사이드카)가 발동했다.

이날 오전 9시 13분 코스피는 전 거래일 대비 532.90포인트(10.46%) 오른 5626.44를 가리키고 있다.

지수는 157.38포인트(3.09%) 오른 5250.92로 출발해 장 초반부터 급등하며 5600선을 넘어섰다.

삼성전자는 전 거래일 대비 13.24% 오른 19만 5000원에 거래를 시작해 장 초반 14%대까지 상승폭을 키웠다. SK하이닉스는 장 초반 16% 가까이 상승하며 98만 4000원까지 치솟았다.

코스닥 지수는 전 거래일 대비 45.40포인트(4.64%) 오른 1023.84에 개장해 같은 시각 97.78포인트(9.99%) 오른 1076.22를 가리키고 있다.

증시가 전날 폭락했다 10% 넘게 급등하면서 이날 오전 9시 6분 2초쯤 코스피200선물지수의 변동으로 5분간 프로그램매수호가의 효력이 정지됐다.

발동 시점 당시 코스피200선물지수는 전일 종가 대비 82.60포인트(10.84%) 상승한 844.00이었다.

동시에 코스닥150선물가격과 코스닥150지수의 변동으로 5분간 프로그램매수호가의 효력이 정지됐다.

발동 시점 당시 코스닥150 선물은 전일 종가 대비 178.40포인트(10.40%) 상승했다.
김소라 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
코스피와 코스닥에 발동된 것은 무엇인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 서울신문 하프마라톤 얼리버드
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로