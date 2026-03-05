[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

정연호 기자
입력 2026-03-05 08:55
수정 2026-03-05 08:55
4일(현지시간) 미국 주요 증시 지수들이 다양한 움직임을 보였다. 다우존스, 나스닥 종합, S＆P 500 지수는 각각 상승세를 기록했다. 특히 나스닥 종합 지수는 1% 이상의 상승률을 보이며 두드러진 성과를 나타냈다. 반면 VIX 지수는 상당한 하락세를 보이며 불확실성이 다소 줄어들었음을 시사했다.

다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 4만 8739.41로 마감하며 전일 대비 238.14포인트(0.49%) 상승했다. 시작가는 4만 8589.77로, 장중 최고가는 4만 8854.05, 최저가는 4만 8354.37을 기록했다. 하루 거래량은 5억 9222만 8000주로 집계됐다.

나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 2만 2807.48로 마감하며 전일 대비 290.79포인트(1.29%) 상승했다. 시작가는 2만 2620.89로, 장중 최고가는 2만 2891.88, 최저가는 2만 2570.67을 나타냈다. 하루 거래량은 15억 9334만 2000주로 확인됐다. S＆P 500 지수는 같은 뉴욕 거래소에서 6869.50으로 마감하며 전일 대비 52.87포인트(0.78%) 올랐다. 시작가는 6831.69, 최고가는 6885.94, 최저가는 6811.64로 집계됐으며, 거래량은 31억 7587만 1000주였다.

한편 다우운송, 나스닥 100, 필라델피아 반도체 지수도 상승세를 보였다. 다우운송 지수는 1만 9712.44로 26.63포인트(0.14%) 올랐고, 나스닥 100 지수는 2만 5093.68로 373.59포인트(1.51%) 상승했다. 필라델피아 반도체 지수는 7914.48로 149.60포인트(1.93%) 오른 것으로 나타났다.

VIX 지수는 21.08로 전일 대비 2.49포인트(-10.56%) 하락했다. 이 지수가 20대 초반에 머무르며 시장의 상대적인 안정성을 반영했다.
정연호 기자
위로