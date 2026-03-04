[포토] ‘중동 쇼크’ 코스피 폭락, 환율 급등

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[포토] ‘중동 쇼크’ 코스피 폭락, 환율 급등

입력 2026-03-04 13:44
수정 2026-03-04 13:44
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0


4일 중동 사태로 급락한 국내 증시 거래가 잠시 정지됐다 재개된 가운데 코스피가 낙폭을 다시 키우고 있다.

이날 오전 11시 53분 현재 코스피는 전장 대비 499.04포인트(8.62%) 내린 5,292.87을 나타내고 있다.

코스피는 ‘서킷브레이커’ 발동 당시 469.75포인트(8.11%) 급락한 5,322.16을 나타냈는데, 거래 재개 후에도 낙폭을 키우고 있다. 한때 9.99% 내린 5,213.21까지 밀렸다.

이날 지수는 전장보다 199.32포인트(3.44%) 내린 5,592.59로 출발해 낙폭을 가파르게 키우고 있다.

같은 시각 코스닥 지수는 전장 대비 101.45포인트(8.92%) 내린 1,036.25다.

서킷브레이커 발동 당시 코스닥지수는 전장보다 92.33포인트(8.11%) 내린 1,045.37을 나타냈는데, 거래 재개 이후에도 낙폭을 늘리고 있다.

지수는 전장보다 25.62포인트(2.25%) 하락한 1,112.08로 출발해 낙폭을 키우고 있다.

앞서 한국거래소는 코스피와 코스닥 지수가 동시에 8% 넘게 폭락하면서 두 시장의 거래를 일시 중단시키는 ‘서킷브레이커’를 발동했다.

코스닥은 이날 오전 11시 16분 33초부터, 코스피는 오전 11시 19분 12초부터 20분간 거래를 중단했다가 서킷브레이커 발동이 해제된 후 다시 거래를 재개했다.
온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
이날 국내 증시 급락의 원인은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로