[서울데이터랩]3월 4일 코스피 주요 종목 마감시황

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

3월 4일 한국거래소에 따르면, 대성에너지(117580)는 전 거래일 대비 29.95% 상승한 13,580원에 거래를 마감하며 금일 코스피 상승률 1위를 차지했다. 한국석유(004090)는 29.79% 상승한 27,450원에 거래를 마쳤으며, 극동유화(014530) 또한 29.79% 상승한 5,990원에 장을 마감했다. 한국ANKOR유전(152550)은 29.75% 상승한 362원에, 흥아해운(003280)은 24.68% 상승한 2,905원에 거래를 마쳤다.시가총액 상위 종목 중 상승하거나 보합을 기록한 종목은 없었다. 삼성전자는 89,225,029주의 거래량을 기록하며 11.74% 하락했다. SK하이닉스는 9,212,661주의 거래량으로 9.58% 하락했으며, 현대차는 4,853,074주가 거래되며 15.80% 하락했다. 삼성전자우는 13,191,597주의 거래량을 기록하며 11.15% 하락했으며, LG에너지솔루션은 826,486주가 거래되며 11.58% 하락 마감했다. 삼성바이오로직스도 83,414주의 거래량으로 9.82% 하락했다. 한화에어로스페이스는 1,191,514주가 거래되며 7.61% 하락했고, SK스퀘어는 1,137,150주의 거래량으로 12.74% 하락했다. 기아는 2,941,762주가 거래되며 14.04% 하락, HD현대중공업은 481,480주의 거래량을 보이며 13.39% 하락 마감했다.금일 코스피 주요 종목들은 전반적으로 하락세를 보였다. 투자자들은 시장의 변동성을 주의하며, 종목별 동향을 면밀히 분석하여 투자 결정을 내리는 것이 중요하다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]