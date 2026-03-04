[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 빅텍 거래대금 1982억 원 돌파

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 빅텍 거래대금 1982억 원 돌파

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-03-04 14:10
수정 2026-03-04 14:10
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보이고 있다.

4일 한국거래소에 따르면 빅텍(065450)이 3119만 6498주 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지했다. 현재 주가는 6510원이며, 거래대금은 1982억 1500만원으로 시가총액 1865억원의 약 106.3%에 해당하는 높은 거래를 기록하고 있다. PER은 53.8, ROE는 6.7로 나타났다. 한일사료(005860)는 2890만 3100주가 거래되며 거래량 2위를 기록했고, 현재 주가는 4535원이다. 거래대금은 1167억 8700만원으로 시가총액 1787억원의 약 65.4%에 해당한다. PER은 34.1, ROE는 2.4로 나타났다.

지에스이(053050)는 현재 3800원으로 22.98% 상승하며 2206만 541주가 거래되고 있다. 우리기술(032820)은 1만 2145원으로 28.81% 하락하며 1711만 5661주가 거래 중이다. 흥구석유(024060)는 2만 9700원으로 29.98% 상승하며 1575만 2762주의 거래량을 기록하고 있다. 오가닉티코스메틱(900300)은 120원으로 0.84% 상승하며 1497만 7819주가 거래되고 있다. 인트론바이오(048530)는 6200원으로 25.51% 상승하며 1374만 5137주의 거래량을 보인다. 한일단조(024740)는 2815원으로 4.65% 상승하며 1325만 6803주가 거래 중이다. 대한광통신(010170)은 3575원으로 21.77% 하락하며 1317만 5173주의 거래량을 기록하고 있다. SKAI(357880)는 2155원으로 0.46% 하락하며 1136만 9138주가 거래되고 있다.



한편 거래량 상위 20위권 종목들은 휴림로봇(090710) ▼22.85%, 현대ADM(187660) ▼29.98%, 미래생명자원(218150) ▲22.39%, 테크윙(089030) ▲0.19%, 그린리소스(402490) ▲13.98%, 재영솔루텍(049630) ▼16.93%, 비엘팜텍(065170) ▲2.99%, 젠큐릭스(229000) ▼29.98%, 아주IB투자(027360) ▼17.15%, 에이치엠넥스(036170) ▲1.46% 등의 성적을 기록했다.

흥구석유는 거래대금이 4566억 600만원으로 시가총액 대비 102.5%를 기록하며 주목받고 있다. 급등하며 29.98%의 등락률을 보이는 지에스이는 거래대금이 812억 8800만원으로 시가총액 1140억원의 약 71.3%에 달한다. 반면 급락한 현대ADM은 거래대금 1241억 400만원으로 시가총액 대비 12.0% 수준이며, 젠큐릭스는 360억 9600만원으로 시가총액 대비 26.2%에 해당하는 거래를 보인다.

코스닥 시장은 상승과 하락이 혼조된 모습이다. 상승세를 보이는 종목들 중 일부는 높은 거래대금과 함께 투자자들의 적극적인 매수세가 관찰되고 있으며, 하락 종목들에서는 매도세가 강하게 나타나고 있다. 이러한 흐름은 당분간 지속될 가능성이 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
코스닥 실시간 거래량 1위를 기록한 종목은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로