[서울데이터랩]한국ANKOR유전 +29.75% 폭등…실시간 상승률 1위

4일 오전 9시 30분 한국ANKOR유전(152550)이 등락률 29.75%로 상승률 1위를 차지했다. 한국ANKOR유전은 개장 직후 10분간 960만 3825주가 거래됐으며 주가는 전일 대비 83원 오른 362원이다.이어 상승률 2위 LIG넥스원(079550)은 현재가 83만 8000원으로 주가가 26.8% 폭등하고 있다. 상승률 3위 대성에너지(117580)는 현재 1만 3140원으로 25.7% 폭등하며 활발한 거래를 보이고 있다. 상승률 4위 한화시스템(272210)은 25.1% 폭등하며 18만 3500원에 거래되고 있다. 상승률 5위 극동유화(014530)는 24.8%의 급등세를 타고 5760원에 거래 중이다.6위 한국석유(004090)는 현재가 2만 6100원으로 23.4% 급등 중이다. 7위 STX그린로지스(465770)는 현재가 9440원으로 22.8% 급등하고 있다. 8위 SH에너지화학(002360)은 현재가 576원으로 20.0% 급등 중이다. 9위 흥아해운(003280)은 현재가 2785원으로 19.5% 급등하고 있다. 10위 풍산(103140)은 현재가 15만 5000원으로 18.7% 급등 중이다.이 밖에도 S-Oil(010950) 18.4%, 퍼스텍(010820) 16.9%, 서울가스(017390) 13.6%, 한화에어로스페이스(012450) 13.1% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]