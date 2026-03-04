[서울데이터랩]흥구석유 29.98% 상한가…실시간 상승률 1위

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

4일 오전 9시 15분 흥구석유(024060)가 등락률 29.98%로 상한가를 기록하며 상승률 1위를 차지했다.흥구석유는 개장 직후 5분 동안 440만 3934주가 거래됐으며 주가는 전일 대비 6850원 오른 2만 9700원이다.한편 흥구석유의 PER은 1980.0으로 높은 편이며, ROE는 0.79%로 수익성이 낮다고 평가할 수 있다.이어 상승률 2위 중앙에너비스(000440)는 현재가 3만 2800원으로 주가가 29.90% 폭등하고 있다.상승률 3위 지에스이(053050)는 현재 3880원으로 25.57% 폭등하며 주목받고 있다.상승률 4위 빅텍(065450)은 22.03% 폭등하며 6980원에 거래되고 있다.상승률 5위 한일단조(024740)는 17.66%의 급등세를 타고 3165원에 거래되고 있다.6위 스페코(013810)는 현재가 3610원으로 13.34% 급등 중이다.7위 삼양컴텍(484590)은 현재가 1만 7470원으로 13.00% 급등 중이다.8위 웨이브일렉트로(095270)는 현재가 5210원으로 10.26% 상승 중이다.9위 한일사료(005860)는 현재가 3930원으로 9.32% 상승 중이다.10위 휴먼테크놀로지(175140)는 현재가 4070원으로 9.26% 상승 중이다.이 밖에도 덕양에너젠(0001A0) 8.70%, 성호전자(043260) 6.00%, 미래생명자원(218150) 5.37%, 그린리소스(402490) 5.24% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]