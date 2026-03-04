[서울데이터랩]흥구석유 29.98% 상한가…실시간 상승률 1위

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]흥구석유 29.98% 상한가…실시간 상승률 1위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-03-04 09:36
수정 2026-03-04 09:36
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


4일 오전 9시 15분 흥구석유(024060)가 등락률 29.98%로 상한가를 기록하며 상승률 1위를 차지했다.흥구석유는 개장 직후 5분 동안 440만 3934주가 거래됐으며 주가는 전일 대비 6850원 오른 2만 9700원이다.

한편 흥구석유의 PER은 1980.0으로 높은 편이며, ROE는 0.79%로 수익성이 낮다고 평가할 수 있다.

이어 상승률 2위 중앙에너비스(000440)는 현재가 3만 2800원으로 주가가 29.90% 폭등하고 있다.상승률 3위 지에스이(053050)는 현재 3880원으로 25.57% 폭등하며 주목받고 있다.상승률 4위 빅텍(065450)은 22.03% 폭등하며 6980원에 거래되고 있다.상승률 5위 한일단조(024740)는 17.66%의 급등세를 타고 3165원에 거래되고 있다.

6위 스페코(013810)는 현재가 3610원으로 13.34% 급등 중이다.7위 삼양컴텍(484590)은 현재가 1만 7470원으로 13.00% 급등 중이다.8위 웨이브일렉트로(095270)는 현재가 5210원으로 10.26% 상승 중이다.9위 한일사료(005860)는 현재가 3930원으로 9.32% 상승 중이다.10위 휴먼테크놀로지(175140)는 현재가 4070원으로 9.26% 상승 중이다.



이 밖에도 덕양에너젠(0001A0) 8.70%, 성호전자(043260) 6.00%, 미래생명자원(218150) 5.37%, 그린리소스(402490) 5.24% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
4일 오전 주식 상승률 1위를 기록한 종목은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로