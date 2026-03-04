[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

3월 4일 오전 9시 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 23.15%의 검색 비율을 기록하며 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 18만 800원으로 전 거래일 대비 7.33% 하락 중이며, 거래량은 388만 3546주를 기록했다.이어 SK하이닉스(000660)가 검색 비율 2위를 차지하며 5.64%의 하락세를 보이고 있다. 검색 비율 3위인 현대차(005380)는 7.23% 하락하며 출발했다. 4위 한화시스템(272210)은 개장 초반부터 보합세를 유지하고 있다. 5위 한화에어로스페이스(012450)는 14.46% 급등하며 주목받고 있다.6위 LIG넥스원(079550)은 보합세를 보이고 있다. 7위 두산에너빌리티(034020)는 8.57% 하락 중이다. 8위 S-Oil(010950)은 변동이 없다. 9위 한미반도체(042700)는 8.69% 하락하며 시작했다. 10위 현대로템(064350)은 6.02% 상승 중이다.이 밖에도 SK이노베이션(096770) 6.04%, 현대로템 6.02%, 한화에어로스페이스 14.46%, 한화시스템 0.00%, LIG넥스원 0.00%, S-Oil 0.00%, 풍산(103140) 0.00%, 삼성SDI(006400) -6.50%, 현대차 -7.23%, 삼성전자 -7.33% 등이 많이 검색되고 있다.이 기사는 서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성했습니다.