[서울데이터랩]빅테크 7개사의 혼조세, 엔비디아와 테슬라 하락 주도

3일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 다양한 시세 동향을 보였다. 전반적으로 몇몇 종목이 상승세를 보인 반면, 일부 종목은 하락세를 기록하였다.엔비디아(NVDA)는 180.05 달러로 마감하며 전일 대비 1.33% 하락했다. 마이크로소프트(MSFT)는 403.93 달러로 전일 대비 1.35% 상승하며 긍정적인 성과를 나타냈다. 테슬라(TSLA)는 392.43 달러로 2.70% 하락하여 가장 큰 폭의 하락을 기록했다.애플(AAPL)은 263.75 달러로 0.37% 하락하며 보합세를 보였다. 아마존닷컴(AMZN)은 208.73 달러로 0.16% 상승했다. 알파벳 Class A(GOOGL)는 303.58 달러로 0.96% 하락하였고, 알파벳 Class C(GOOG)는 303.56 달러로 0.91% 하락했다.금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 거래대금은 312억 달러로, 약 46조 1,415억원이었다. 마이크로소프트의 거래대금은 94.8억 달러로 약 14조 81억원에 달했으며, 테슬라는 241억 달러로 약 35조 5,929억원의 거래대금을 기록했다. 이들의 시가총액 대비 거래대금 비중은 각각 7.13%, 2.44%, 16.36%에 해당한다.