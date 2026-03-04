[서울데이터랩]빅테크 7개사의 혼조세, 엔비디아와 테슬라 하락 주도

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]빅테크 7개사의 혼조세, 엔비디아와 테슬라 하락 주도

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-03-04 08:53
수정 2026-03-04 08:53
3일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 다양한 시세 동향을 보였다. 전반적으로 몇몇 종목이 상승세를 보인 반면, 일부 종목은 하락세를 기록하였다.

엔비디아(NVDA)는 180.05 달러로 마감하며 전일 대비 1.33% 하락했다. 마이크로소프트(MSFT)는 403.93 달러로 전일 대비 1.35% 상승하며 긍정적인 성과를 나타냈다. 테슬라(TSLA)는 392.43 달러로 2.70% 하락하여 가장 큰 폭의 하락을 기록했다.

애플(AAPL)은 263.75 달러로 0.37% 하락하며 보합세를 보였다. 아마존닷컴(AMZN)은 208.73 달러로 0.16% 상승했다. 알파벳 Class A(GOOGL)는 303.58 달러로 0.96% 하락하였고, 알파벳 Class C(GOOG)는 303.56 달러로 0.91% 하락했다.



금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 거래대금은 312억 달러로, 약 46조 1,415억원이었다. 마이크로소프트의 거래대금은 94.8억 달러로 약 14조 81억원에 달했으며, 테슬라는 241억 달러로 약 35조 5,929억원의 거래대금을 기록했다. 이들의 시가총액 대비 거래대금 비중은 각각 7.13%, 2.44%, 16.36%에 해당한다.
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
