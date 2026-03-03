[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

삼성전자(005930)가 3월 3일 장 마감 5분 만에 17.51%의 검색 비율을 기록하며 투자자들의 높은 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 19만 5100원으로 전 거래일 대비 9.88% 하락하며 큰 낙폭으로 마감했다. 거래량은 5475만 3216주를 기록했다.이어 검색 비율 2위인 SK하이닉스(000660)는 11.12% 하락 마감했다. 3위 현대차(005380)는 11.87% 하락하며 장을 마쳤다. 4위 한화에어로스페이스(012450)는 19.83% 급등했으며, 5위 한화시스템(272210)은 29.14%로 상한가를 기록했다.6위 에코프로(086520)는 11.35% 하락했다. 7위 두산에너빌리티(034020)는 8.84%의 등락률을 보이며 주가가 하락했다. 8위 한미반도체(042700)는 12.83%의 급락세로 거래를 마쳤다. 9위 LIG넥스원(079550)은 29.86%로 상한가 마감했다. 10위 한화오션(042660)은 4.11% 하락했다.이 밖에도 현대로템(064350) 8.03% 상승, HMM(011200) 14.75% 상승, 카카오(035720) 9.79% 하락, 삼성SDI(006400) 12.45% 하락, LG전자(066570) 12.42% 하락, 한국전력(015760) 12.99% 하락, NAVER(035420) 7.27% 하락, 레인보우로보틱스(277810) 2.33% 하락, 펄어비스(263750) 11.94% 상승, POSCO홀딩스(005490) 9.32% 하락 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]