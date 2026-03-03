[서울데이터랩]극동유화 30.00% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]극동유화 30.00% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-03-03 16:00
수정 2026-03-03 16:00
3일 오후 3시 35분 극동유화(014530)가 등락률 30.00%로 상승률 1위로 마감했다. 극동유화는 장 중 943만 5078주가 거래됐으며 주가는 전 거래일 대비 1065원 오른 4615원에 마감했다.

한편 극동유화의 PER은 64.1로 비교적 높은 수치로 평가되며, ROE는 4.4%로 수익성은 평균 수준으로 볼 수 있다.

이어 상승률 2위 세기상사(002420)는 주가가 29.98% 폭등하며 종가 6460원에 상승 마감했다. 상승률 3위 대성에너지(117580)의 주가는 1만 450원으로 29.98% 폭등하며 두드러졌다. 상승률 4위 대한해운(005880)은 29.95% 상승하며 2820원에 마감했다. 상승률 5위 STX그린로지스(465770)는 29.90%의 상승세를 타고 종가 7690원에 마감했다.

6위 LIG넥스원(079550)은 종가 66만 1000원으로 29.86% 상승 마감했다. 7위 한국ANKOR유전(152550)은 종가 279원으로 29.77% 상승 마감했다. 8위 한국석유(004090)는 종가 2만 1150원으로 29.75% 상승 마감했다. 9위 흥아해운(003280)은 종가 2330원으로 29.73% 상승 마감했다. 10위 한화시스템(272210)은 종가 14만 6700원으로 29.14% 상승 마감했다.



이 밖에도 대성산업(128820) 29.10%, SH에너지화학(002360) 29.03%, S-Oil(010950) 28.45%, 한화에어로스페이스(012450) 19.83% 등을 기록하며 이날 증시를 상승으로 마감했다.

전문가는 극동유화의 폭등에 대해 “극동유화는 석유화학 분야에서 중요한 위치를 차지하고 있으며, 최근의 주가 상승은 업계 내 긍정적인 전망과 맞물려 투자자들의 관심을 끌었다”고 분석했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
