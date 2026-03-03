[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 대한해운 거래대금 무려 2,306억 돌파

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 상승세를 보이고 있다.3일 한국거래소에 따르면 대한해운(005880)이 8600만주 이상 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지하고 있다. 현재 주가는 2820원이며 거래대금은 2306억원에 달한다. 대한해운은 시가총액 대비 거래대금 비율이 약 25.3%로 시장에서 집중적인 매수세를 보이고 있다. 또한 PER 6.27, ROE 8.93으로 저평가 인식이 매수세로 이어지고 있음을 시사한다. 남선알미늄(008350)은 5900만주가 거래되며 2위를 기록 중이다. 현재 주가는 1333원으로 거래대금은 806억원에 이른다. PER -5.42, ROE -8.90으로 재무 지표는 부진하나 14.4%의 상승률로 투자자들의 주목을 받고 있다.팬오션(028670)은 4600만주 이상 거래되며 거래량 3위를 기록하고 있다. 현재 주가는 6420원으로 21.6%의 높은 상승률을 보이고 있다. SK증권(001510)은 1908원으로 10.2% 하락하며 4위를 기록 중이다. 삼성전자(005930)는 2887만 5148주의 거래량을 기록하며 7.6% 하락하고 있다. SH에너지화학(002360)은 22.9% 상승, 흥아해운(003280)은 29.7% 상승하고 있다. 한온시스템(018880), 신성이엔지(011930), 대우건설(047040)은 각각 하락세를 보이며 거래량 상위 10위 안에 들고 있다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 조일알미늄(018470) 3.0% 상승, 대원전선(006340) 11.1% 하락, HMM(011200) 13.8% 상승, SG세계물산(004060) 7.5% 하락, 에이프로젠(007460) 8.4% 하락, 퍼스텍(010820) 14.7% 상승, 한화생명(088350) 1.5% 하락, 극동유화(014530) 30.0% 상승, LG디스플레이(034220) 7.7% 하락, 서울식품(004410) 13.3% 하락 등의 성적을 기록하고 있다.주목할 만한 종목으로는 대한해운과 팬오션이 있다. 대한해운은 거래량과 거래대금이 시가총액 대비 높은 비율을 보이며 대규모 매수세가 관찰된다. 팬오션은 21.6% 상승하며 강한 매수세가 이어지고 있다. 하락 종목으로는 SK증권과 대우건설이 눈에 띈다. SK증권은 거래대금이 시가총액 대비 0.9%로 매도세가 강하다. 대우건설은 11% 이상 하락하고 있다.전체적으로 코스피 시장은 상승세를 보이는 종목들이 많지만 일부 종목은 하락세를 면치 못하고 있다. 이러한 흐름은 시장의 다양한 투자 심리를 반영하고 있으며 종목별 수급 상황에 따라 변동성이 클 것으로 예상된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]