[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 대한해운 거래대금 무려 2,306억 돌파

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 대한해운 거래대금 무려 2,306억 돌파

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-03-03 14:03
수정 2026-03-03 14:03
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 상승세를 보이고 있다.

3일 한국거래소에 따르면 대한해운(005880)이 8600만주 이상 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지하고 있다. 현재 주가는 2820원이며 거래대금은 2306억원에 달한다. 대한해운은 시가총액 대비 거래대금 비율이 약 25.3%로 시장에서 집중적인 매수세를 보이고 있다. 또한 PER 6.27, ROE 8.93으로 저평가 인식이 매수세로 이어지고 있음을 시사한다. 남선알미늄(008350)은 5900만주가 거래되며 2위를 기록 중이다. 현재 주가는 1333원으로 거래대금은 806억원에 이른다. PER -5.42, ROE -8.90으로 재무 지표는 부진하나 14.4%의 상승률로 투자자들의 주목을 받고 있다.

팬오션(028670)은 4600만주 이상 거래되며 거래량 3위를 기록하고 있다. 현재 주가는 6420원으로 21.6%의 높은 상승률을 보이고 있다. SK증권(001510)은 1908원으로 10.2% 하락하며 4위를 기록 중이다. 삼성전자(005930)는 2887만 5148주의 거래량을 기록하며 7.6% 하락하고 있다. SH에너지화학(002360)은 22.9% 상승, 흥아해운(003280)은 29.7% 상승하고 있다. 한온시스템(018880), 신성이엔지(011930), 대우건설(047040)은 각각 하락세를 보이며 거래량 상위 10위 안에 들고 있다.



한편 거래량 상위 20위권 종목들은 조일알미늄(018470) 3.0% 상승, 대원전선(006340) 11.1% 하락, HMM(011200) 13.8% 상승, SG세계물산(004060) 7.5% 하락, 에이프로젠(007460) 8.4% 하락, 퍼스텍(010820) 14.7% 상승, 한화생명(088350) 1.5% 하락, 극동유화(014530) 30.0% 상승, LG디스플레이(034220) 7.7% 하락, 서울식품(004410) 13.3% 하락 등의 성적을 기록하고 있다.

주목할 만한 종목으로는 대한해운과 팬오션이 있다. 대한해운은 거래량과 거래대금이 시가총액 대비 높은 비율을 보이며 대규모 매수세가 관찰된다. 팬오션은 21.6% 상승하며 강한 매수세가 이어지고 있다. 하락 종목으로는 SK증권과 대우건설이 눈에 띈다. SK증권은 거래대금이 시가총액 대비 0.9%로 매도세가 강하다. 대우건설은 11% 이상 하락하고 있다.

전체적으로 코스피 시장은 상승세를 보이는 종목들이 많지만 일부 종목은 하락세를 면치 못하고 있다. 이러한 흐름은 시장의 다양한 투자 심리를 반영하고 있으며 종목별 수급 상황에 따라 변동성이 클 것으로 예상된다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
대한해운이 코스피 거래량에서 차지한 순위는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로