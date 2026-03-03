[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 대한광통신 거래대금 무려 2000억 돌파

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보이고 있다.한국거래소에 따르면 대한광통신(010170)이 4269만 6971주 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지했다. 현재 주가는 4675원으로, 시가총액 6170억원 대비 거래대금 2063억 5100만원은 시가총액의 33.44%에 달한다. 아주IB투자(027360)는 3387만 9499주가 거래되며 거래량 2위를 기록했다. 현재 주가는 5460원이며, 시가총액 6615억원 대비 거래대금 1997억 500만원은 시가총액의 30.19%에 이른다.젠큐릭스(229000)는 1817만 584주 거래로 3위에 올랐고, 현재가 6800원과 16.04%의 급등세를 보이고 있다. 우리기술(032820)이 1520만 7151주 거래로 4위, 국전약품(307750)이 1474만 2665주로 5위를 기록하며 각각 -1.64%, 18.46%의 등락률을 기록 중이다. 빅텍(065450)과 한일사료(005860)는 각각 1364만 1813주, 1317만 1156주의 거래량을 기록하며 각각 20.45%, 18.43% 상승세를 보였다. 삼표시멘트(038500)는 0.40%의 보합세를 보이며 1290만 6757주가 거래됐다. 디젠스(113810)와 인트론바이오(048530)는 각각 1058만 4725주와 1034만 637주의 거래량을 기록하며 각각 6.44%, 18.65%의 상승세를 보이고 있다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 현대ADM(187660) ▼8.03%, 휴림로봇(090710) ▼7.28%, 한일단조(024740) ▲12.28%, 재영솔루텍(049630) ▼12.68%, 모헨즈(006920) ▲29.95%, 팜스토리(027710) ▲3.49%, 위즈코프(038620) ▲10.87%, 알에프텍(061040) ▼7.61%, 비츠로시스(054220) ▲3.86%, SFA반도체(036540) ▼7.59% 등의 성적을 기록했다.모헨즈는 29.95%의 상한가를 기록하며 791만 2906주의 거래량과 431억 4400만원의 거래대금을 기록했다. 시가총액 대비 거래대금 비율은 65.72%에 이르는 것으로 나타났다. 국전약품도 18.46%의 급등을 기록하며 1474만 2665주의 거래량을 보였다. 반면 아주IB투자와 휴림로봇은 각각 -6.02%, -7.28%의 하락세를 보이며 거래량이 많았으나 시가총액 대비 거래대금 비율은 각각 30.19%, 7.34%로 나타나 매수와 매도 공방이 치열했음을 보여줬다.전반적으로 코스닥 시장은 특정 종목들의 급등과 급락이 혼재된 흐름을 보이며 투자자들의 매수와 매도 심리가 엇갈리고 있다. PER와 ROE의 극단적 수치에 따른 불안한 재무 상태가 일부 종목의 변동성을 키우고 있는 가운데 거래량 상위 종목들은 변동성이 큰 모습을 보이고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]