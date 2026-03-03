[서울데이터랩]에코프로 7.08% 하락 주도 코스닥 시가총액 상위 종목 엇갈린 흐름

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]에코프로 7.08% 하락 주도 코스닥 시가총액 상위 종목 엇갈린 흐름

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-03-03 14:03
수정 2026-03-03 14:03
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


코스닥 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보이고 있다.

3일 한국거래소에 따르면 시가총액 1위인 에코프로는 현재가 17만 1900원으로 전 거래일 대비 7.08% 하락하며 부진한 흐름을 보이고 있다. 시가총액은 23조 3399억원이며 외국인 비율은 21.33%이다. 거래량은 313만 5458주를 기록하고 있다. 시가총액 2위인 알테오젠은 39만 500원으로 4.17% 하락 중이며 시가총액은 20조 8940억원이다. 이 종목의 외국인 비율은 13.88%로 거래량은 29만 9564주로 집계되고 있다.

에코프로비엠은 6.09% 하락하며 시가총액 20조 3477억원을 기록하고 있다. 삼천당제약은 4.73% 하락했다. 레인보우로보틱스는 0.70% 하락했으며 에이비엘바이오는 1.39% 하락 중이다. 코오롱티슈진은 0.19% 상승하며 리노공업은 8.38% 급등하고 있다. 리가켐바이오는 2.97% 상승세를 보이며 케어젠은 3.07% 하락하고 있다.



한편 시가총액 20위권 종목들은 HLB 3.28% 하락, 원익IPS 4.38% 상승, 펩트론 6.32% 하락, 보로노이 1.79% 하락, 이오테크닉스 4.54% 상승, 에임드바이오 10.89% 상승, 메지온 4.66% 하락, 올릭스 10.22% 상승, 펄어비스 15.67% 상승, 로보티즈 6.93% 하락 등의 성적을 기록하고 있다.

시가총액 상위 종목들은 등락률이 큰 폭으로 나타나며 다양한 흐름을 보인다. 펄어비스와 리노공업은 각각 15.67%, 8.38%의 상승률로 주목받고 있다. 반면 에코프로와 로보티즈는 각각 7.08%, 6.93%의 하락세를 보이며 대조적인 모습을 나타내고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
코스닥 시가총액 1위 종목은 무엇인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로