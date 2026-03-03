[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-03-03 09:52
수정 2026-03-03 09:52
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


2일(현지시간) 현재 미국 주요 지수들은 전반적으로 보합세를 보였다. 다우존스 산업평균지수는 0.15% 내리며 4만 8904.78에 마감했고, 나스닥 종합지수는 0.36% 오른 2만 2748.86에 거래를 마쳤다. S＆P 500 지수는 0.04% 상승하며 6881.62로 장을 마감했다.

다우존스 산업평균지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 5억 5183만 7000주의 거래량을 기록하며 4만 8904.78로 마감했다. 전날보다 73.14포인트 내렸고, 등락률은 -0.15%를 나타냈다. 시작가는 4만 8794.42, 최고가는 4만 9064.67, 최저가는 4만 8377.96을 기록했다.

나스닥 종합지수는 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 15억 3834만 6000주의 거래량을 보이며 2만 2748.86에 마감했다. 전날보다 80.65포인트(0.36%) 상승을 기록했고, 시작가는 2만 2322.12, 최고가는 2만 2802.80, 최저가는 2만 2306.08을 기록했다. S＆P 500 지수는 뉴욕 거래소에서 34억 5044만 6000주의 거래량을 기록하며 6881.62로 장을 마쳤다. 전날보다 2.74포인트(0.04%) 상승을 기록했다. 시작가는 6824.36, 최고가는 6901.01, 최저가는 6796.85였다.

한편 다우운송지수는 전날보다 69.11포인트(0.35%) 상승한 1만 9758.30을 기록했고, 나스닥 100 지수는 32.57포인트(0.13%) 상승하여 2만 4992.60에 마감했다. 필라델피아 반도체 지수는 38.99포인트(0.48%) 상승하며 8137.36을 기록했다.

VIX 지수는 21.41로 1.55포인트(7.80%) 상승을 기록했다. VIX 지수가 20을 넘는 가운데 이 지수는 투자자들 사이에서 시장의 변동성이 높아졌음을 나타낸다.
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
미국 3대 주요 지수의 전반적인 움직임은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로