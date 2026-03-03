[서울데이터랩]중앙에너비스 29.89% 폭등…실시간 상승률 1위

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

3일 오전 9시 15분 중앙에너비스(000440)가 등락률 29.89%로 상승률 1위를 차지했다. 중앙에너비스는 개장 직후 15분간 14만 8088주가 거래됐으며 주가는 전 거래일 대비 5810원 오른 2만 5250원이다.한편 중앙에너비스의 PER은 -118.54로 나타나며, 이는 주가 대비 이익 창출 능력이 매우 낮음을 시사한다. ROE는 -1.69%로, 자본 대비 순이익이 낮음을 보여준다.이어 상승률 2위 흥구석유(024060)는 현재가 2만 2850원으로 주가가 29.76% 폭등하고 있다. 상승률 3위 지에스이(053050)는 현재 3060원으로 28.57% 폭등 중이다. 상승률 4위 빅텍(065450)은 22.95% 상승하며 5410원에 거래되고 있다. 상승률 5위 RF시스템즈(474610)는 18.97%의 상승세를 타고 7590원에 거래되고 있다.6위 대명에너지(389260)는 현재가 2만 3800원으로 18.70% 상승 중이다. 7위 에스에너지(095910)는 현재가 1500원으로 17.46% 상승 중이다. 8위 삼양컴텍(484590)은 현재가 1만 4890원으로 15.79% 상승 중이다. 9위 스페코(013810)는 현재가 3055원으로 15.50% 상승 중이다. 10위 안트로젠(065660)은 현재가 4만 1450원으로 15.46% 상승 중이다.이 밖에도 큐로홀딩스(051780) 15.10%, 모헨즈(006920) 13.51%, 한일단조(024740) 13.36%, 파이버프로(368770) 11.67%, 대한광통신(010170) 11.64%, 엔비알모션(0004V0) 11.54%, 센서뷰(321370) 11.29%, RF머트리얼즈(327260) 10.86%, 펄어비스(263750) 10.45%, 디젠스(113810) 10.13% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]