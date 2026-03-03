[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

3일 오전 9시 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 16.56%의 검색 비율을 기록하며 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 21만 500원으로 전 거래일 대비 2.77% 하락 중이며, 거래량은 466만 2977주를 기록했다.이어 SK하이닉스(000660)가 검색 비율 2위를 기록하며 2.73%의 하락세를 보이고 있다. 검색 비율 3위의 현대차(005380)는 3.41% 하락하며 출발했다. 4위 한화시스템(272210)은 개장 초반부터 14.96%의 급등세를 보이고 있다. 5위 한화에어로스페이스(012450)는 11.55%의 급등세를 보이고 있다.6위 두산에너빌리티(034020)는 등락률 -1.41%로 하락세를 보이고 있다. 7위 현대로템(064350)은 등락률 0%로 보합세를 보이고 있다. 8위 HMM(011200)은 13.58%의 급등세를 보이고 있다. 9위 한미반도체(042700)는 3.09% 하락하며 출발했다. 10위 흥구석유(024060)는 상승률 29.76%로 큰 폭의 상승세를 기록 중이다.이 밖에도 S-Oil(010950) ▲23.45%, LIG넥스원(079550) ▲20.43%, SK이노베이션(096770) ▲8.61%, 한화오션(042660) ▲2.41%, 한국항공우주(047810) ▲2.66%, 한화솔루션(009830) ▼2.64%, NAVER(035420) ▼1.77%, 두산에너빌리티 ▼1.41%, 에코프로(086520) ▼2.76%, 한국전력(015760) ▼4.62% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]