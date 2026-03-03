[서울데이터랩]‘대성에너지’ 29.85% 폭등…실시간 상승률 1위

방금 들어온 뉴스

정연호 기자
입력 2026-03-03 09:49
수정 2026-03-03 09:51
3일 오전 9시 30분 대성에너지(117580)가 등락률 29.9%로 상승률 1위를 차지했다. 대성에너지는 개장 직후 5분 동안 134만 5063주가 거래됐으며 주가는 전 거래일 대비 2400원 오른 1만 440원이다.

한편 대성에너지의 주가수익비율(PER)은 10.6으로 상대적으로 저평가됐을 가능성을 시사하며, 자기자본이익률(ROE)은 5.3%로 수익성이 낮다고 보기에는 무리가 있는 준수한 수준이나 고성장 기업과 비교했을 때는 보통 수준일 수 있다.

이어 상승률 2위 한국ANKOR유전(152550)은 현재가 279원으로 주가가 29.8% 폭등하고 있다. 상승률 3위 한국석유(004090)는 현재 2만 1150원으로 29.8% 폭등하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 흥아해운(003280)은 28.1% 상승하며 2300원에 거래되고 있다. 상승률 5위 극동유화(014530)는 25.2%의 상승세를 타고 4445원에 거래되고 있다.

6위 SH에너지화학(002360)은 현재가 463원으로 24.5% 상승 중이다. 7위 LIG넥스원(079550)은 현재가 63만 3000원으로 24.4% 상승 중이다. 8위 세기상사(002420)는 현재가 6180원으로 24.4% 상승 중이다. 9위 STX그린로지스(465770)는 현재가 7300원으로 23.3% 상승 중이다. 10위 미창석유(003650)는 현재가 16만 6000원으로 23.1% 상승 중이다.



이 밖에도 에쓰오일(010950) 22.6%, 한화시스템(272210) 19.8%, 일진하이솔루스(271940) 19.0%, 퍼스텍(010820) 16.2% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
위로