[서울데이터랩]빅테크 TOP7, 혼조세 속 거래대금 집중 움직임

2일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 전반적으로 혼조세를 보였다. 일부 종목은 상승했으나, 다른 종목들은 하락하거나 보합세를 나타냈다.엔비디아(NVDA)는 2.96% 상승하며 182.43 달러에 거래됐다. 마이크로소프트(MSFT)도 1.48% 오르며 398.55 달러를 기록했다. 반면, 알파벳 Class A(GOOGL)는 1.68% 하락하여 306.52 달러에 머물렀다.애플(AAPL)은 0.31% 상승하며 보합세를 보였다. 아마존닷컴(AMZN)은 0.77% 하락했다. 알파벳 Class C(GOOG)는 1.63% 떨어졌다. 메타(META)는 0.83% 상승했다.금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 거래량은 178,590,031주에 달했으며 거래대금은 323억 달러로, 약 47조 3,269억원이다. 엔비디아의 시가총액 대비 거래대금 비중은 7.29%에 달한다. 마이크로소프트는 31,219,448주의 거래량과 124억 달러의 거래대금으로 약 18조 2,052억원을 기록했으며, 시가총액 대비 거래대금 비중은 4.19%다. 애플은 29,019,468주의 거래량과 76.7억 달러의 거래대금으로 약 11조 2,447억원에 이르렀으며, 시가총액 대비 거래대금 비중은 1.97%를 기록했다.