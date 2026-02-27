[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 SK증권 거래대금 무려 2,514억 돌파

2026 밀라노 올림픽
[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 SK증권 거래대금 무려 2,514억 돌파

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-02-27 15:11
수정 2026-02-27 15:11
코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.

27일 한국거래소에 따르면, SK증권(001510)이 1억 1,467만주 이상 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지하고 있다. 현재 주가는 2,125원이며, 거래대금은 2,514억 9,300만원에 달한다. 이는 시가총액의 약 2.5배에 해당하는 수준으로, 활발한 매수·매도세가 이어지고 있음을 보여준다. SG세계물산(004060)은 57,433,047주의 거래량으로 2위를 기록하며, 현재 주가는 695원으로 상승세를 보이고 있다. 거래대금은 406억 1,600만원으로, 시가총액 대비 28.9%에 달해 투자 심리가 크게 움직임을 시사한다.

대원전선(006340)은 3위로, 현재 주가는 6,880원이며 7.33% 상승했다. 거래량은 42,580,803주에 달한다. 이어 신성이엔지(011930)는 2,230원으로 4.45% 상승하며 37,963,508주의 거래량을 기록했다. 상상인증권(001290)은 1,488원으로 4.49% 하락하며 34,593,444주의 거래량을 기록하고 있다. 삼성전자(005930)는 216,500원으로 0.69% 하락세를 보이며 23,308,376주가 거래되고 있다. 계양전기(012200)는 19.52% 급등하며 9,860원에 거래, 15,110,558주의 거래량을 기록했다. 한온시스템(018880)은 3.87% 하락해 4,600원에 거래되고 있으며, 거래량은 14,583,034주이다. 대우건설(047040)은 9,920원으로 1.29% 하락했으며, 12,308,978주가 거래됐다. 서울식품(004410)은 6.38% 상승하며 250원에 거래되고 있으며, 10,661,858주의 거래량을 기록했다.



한편, 거래량 상위 20위권 종목들은 한화갤러리아(452260) ▲2.69%, LG디스플레이(034220) ▼10.35%, 에이프로젠(007460) ▼6.73%, 한국ANKOR유전(152550) ▼7.69%, 에이엔피(015260) ▼12.01%, 참엔지니어링(009310) ▲19.28%, 한화생명(088350) ▼1.56%, 두산에너빌리티(034020) ▲3.08%, 한국전력(015760) ▼7.58%, 대한전선(001440) ▲2.69% 등의 성적을 기록하고 있다.

주목할 만한 종목으로는 계양전기와 참엔지니어링이 있다. 계양전기는 19.52% 급등하며 15,110,558주의 거래량을 기록, 거래대금이 시가총액의 52.7%에 달해 투자자들의 관심이 집중되고 있다. 참엔지니어링도 19.28% 상승하며 거래량 7,318,604주로 높은 투자 심리를 보이고 있다. 반면, 에이엔피와 LG디스플레이는 각각 12.01%, 10.35% 하락하며 큰 낙폭을 기록했다. 에이엔피의 거래대금은 시가총액의 1.9%에 불과하지만, LG디스플레이는 거래대금이 시가총액의 21.1%에 달해 매수·매도세가 치열했음을 알 수 있다.

전반적으로 시장은 혼조세를 보인다. 거래대금이 높은 종목들은 투자자들의 매수·매도세가 활발하게 이어지고 있으며, 일부 종목은 큰 등락폭을 기록하고 있다. 이러한 변동성은 시장의 불확실성과 투자자 심리의 변화를 반영하고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
