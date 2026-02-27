[서울데이터랩]에임드바이오 전 거래일 대비 19.08% 상승하며 눈길을 끌어

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

코스닥 시가총액 상위 종목들이 혼조세를 보이고 있다.27일 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위 에코프로(086520)는 현재가 183,400원으로 전 거래일 대비 0.43% 하락하며 소폭의 약세를 보이고 있다. 시가총액은 24조 9013억원이며, 외국인비율은 21.38%를 기록하고 있다. 에코프로비엠(247540)은 22만원으로 전 거래일 대비 0.23% 상승하며 시가총액 21조 5216억원을 유지하고 있고, 외국인비율은 13.99%다.알테오젠(196170) ▼0.37%, 삼천당제약(000250) +9.91%, 레인보우로보틱스(277810) +0.06%, 에이비엘바이오(298380) +1.47%, 코오롱티슈진(950160) +3.00%, 리노공업(058470) ▼1.22%, 케어젠(214370) ▼1.29%, 리가켐바이오(141080) +0.59%한편 시가총액 20위권 종목들은 HLB(028300) ▼0.77%, 펩트론(087010) ▼1.22%, 원익IPS(240810) +0.32%, 보로노이(310210) +6.70%, 이오테크닉스(039030) ▼2.49%, 메지온(140410) +5.78%, 로보티즈(108490) ▼1.85%, ISC(095340) ▼1.09%, 에임드바이오(0009K0) +19.08%, 디앤디파마텍(347850) +3.15% 등의 성적을 기록하고 있다.거래량이 특히 많은 종목으로는 에임드바이오가 눈에 띄며, 상장주식수에 비해 거래량이 많아 높은 거래 활발성을 보이고 있다. 반면, 케어젠은 상장주식수 대비 거래량이 적어 상대적으로 조용한 움직임을 보인다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]