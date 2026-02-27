[서울데이터랩]‘바텍’ 29.93% 폭등…실시간 상승률 1위

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]‘바텍’ 29.93% 폭등…실시간 상승률 1위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-02-27 09:33
수정 2026-02-27 09:33
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


27일 오전 9시 15분 바텍(043150)가 등락률 +29.93%로 상승률 1위를 차지했다. 바텍은 개장 직후 10분간 11만 459주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 6300원 오른 2만 7350원이다.

한편 바텍의 PER은 8.23으로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 12.94%로 수익성이 준수한 수준이다.

이어 상승률 2위 젠큐릭스(229000)는 현재가 5860원으로 주가가 29.93% 폭등하고 있다. 상승률 3위 알에프텍(061040)은 현재 2365원으로 29.87% 폭등하고 있다. 상승률 4위 THE E＆M(089230)은 28.98% 상승하며 1451원에 거래되고 있다. 상승률 5위 더코디(224060)는 23.94%의 상승세를 타고 4400원에 거래되고 있다.

6위 나무기술(242040)은 현재가 7350원으로 23.53% 상승 중이다. 7위 엔투텍(227950)은 현재가 732원으로 21.80% 상승 중이다. 8위 제이아이테크(417500)는 현재가 4970원으로 20.63% 상승 중이다. 9위 인콘(083640)은 현재가 546원으로 19.74% 상승 중이다. 10위 대화제약(067080)은 현재가 1만 7890원으로 18.24% 상승 중이다.



이밖에도 한국첨단소재(062970) ▲13.98%, 아이티센엔텍(010280) ▲13.04%, 아주IB투자(027360) ▲12.08%, 에임드바이오(0009K0) ▲10.98% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
27일 오전 상승률 1위를 기록한 종목은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로