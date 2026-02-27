[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

27일 오전 9시 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 19.44%의 검색 비율을 기록하며 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 21만 3500원으로 전 거래일 대비 2.06% 하락 중이다. 거래량은 360만 191주를 기록했다.이어 SK하이닉스(000660)가 검색 비율 2위를 기록하며 3.28%의 하락세를 보이고 있다. 검색 비율 3위의 현대차(005380)는 1.81% 하락하며 개장을 맞이했다. 검색 비율 4위 한미반도체(042700)는 개장 초반부터 1.27% 상승세를 기록하고 있다. 검색 비율 5위 삼천당제약(000250)은 5.81% 상승하며 강세를 보이고 있다.6위 한화시스템(272210)은 등락률 8.14%로 상승세를 보이고 있다. 7위 두산에너빌리티(034020)는 4.91%의 등락률로 주가가 상승 중이다. 8위 에코프로(086520)는 1.74% 하락세를 보이고 있다. 9위 한화솔루션(009830)은 0.39% 상승하며 출발했다. 10위 NAVER(035420)는 하락률 0.38%로 주가가 다소 하락하고 있다.이 밖에도 한화오션(042660) ▲2.14%, LG전자(066570) ▲1.02%, 삼성SDI(006400) 보합, 카카오(035720) ▲0.49%, 미래에셋증권(006800) ▼0.95%, POSCO홀딩스(005490) ▼1.84%, 한화비전(489790) ▼3.95%, 한화에어로스페이스(012450) ▲2.51%, 한전기술(052690) ▲11.23%, 한국항공우주(047810) ▲2.77% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]