[서울데이터랩]참엔지니어링 10.06% 상승…실시간 상승률 1위

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

27일 오전 9시 10분 참엔지니어링(009310)가 등락률 +10.06%로 상승률 1위를 차지했다. 참엔지니어링은 개장 직후 5분간 67만 9527주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 132원 오른 1444원이다.한편 참엔지니어링의 PER은 -1.17로 나타나며, 이는 시장에서의 기대 수익률이 낮음을 시사한다. 또한 ROE는 -36.15%로, 이는 자본 대비 순이익이 감소하고 있음을 보여준다.이어 상승률 2위 대원전선우(006345)는 현재가 4955원으로 주가가 8.90% 상승하고 있다. 상승률 3위 한국쉘석유(002960)는 현재 50만 4000원으로 8.62% 상승하며 좋은 흐름을 보이고 있다. 상승률 4위 한전기술(052690)은 8.58% 상승하며 18만 4700원에 거래되고 있다. 상승률 5위 이수스페셜티케미컬(457190)은 7.77%의 상승세를 타고 11만 5100원에 거래되고 있다.6위 대원전선(006340)은 현재가 6890원으로 7.49% 상승 중이다. 7위 인디에프(014990)는 현재가 893원으로 6.95% 상승 중이다. 8위 두산2우B(000157)는 현재가 54만 1000원으로 6.29% 상승 중이다. 9위 서원(021050)은 현재가 1334원으로 6.29% 상승 중이다. 10위 상상인증권(001290)은 현재가 1655원으로 6.23% 상승 중이다.이밖에도 한화시스템(272210) ▲6.06%, 현대제철(004020) ▲5.67%, 현대건설(000720) ▲5.37%, 한전산업(130660) ▲5.36% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]