[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

2026 밀라노 올림픽
정연호 기자
입력 2026-02-27 08:41
26일(현지시간) 다우존스와 S＆P 500 지수는 각각 0.03%와 0.54%의 변동률을 기록하며 큰 변화 없이 마감했다. 반면 나스닥 종합 지수는 1.18% 하락하며 비교적 큰 폭으로 떨어졌다.

다우존스 지수는 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 4만 9499.20으로 마감하며 17.05포인트(0.03%) 오른 소폭의 상승세를 보였다. 시작가는 4만 9544.58이었으며 거래량은 6억 7251만 8000주로 집계됐다. 최고가는 4만 9815.22, 최저가는 4만 9237.38을 기록했다.

반면 나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 2만 2878.38로 마감하며 273.69포인트(1.18%) 내렸다. 시작가는 2만 3100.58, 최고가는 2만 3109.46, 최저가는 2만 2670.80을 기록했으며 하루 거래량은 16억 4275만 3000주였다.

S＆P 500 지수는 뉴욕증권거래소에서 6908.86으로 마감하며 37.27포인트(0.54%) 내렸다. 시작가는 6944.74였고 최고가는 6947.25, 최저가는 6859.73이었다. 총 거래량은 33억 9685만 3000주로 집계됐다.

다우운송 지수는 1만 9733.88로 414.21포인트(2.14%) 상승했고 필라델피아 반도체 지수는 8197.26으로 270.17포인트(3.19%) 하락했다. 나스닥 100 지수는 2만 5034.37로 294.67포인트(1.16%) 떨어졌다.



한편 공포지수로 불리는 변동성지수(VIX)는 18.56으로 0.63포인트(3.51%) 상승했다. VIX 지수는 20 미만으로 안정된 시장을 의미하며 이날의 상승에도 불구하고 여전히 비교적 안정적인 수준에 머물렀다.
정연호 기자
