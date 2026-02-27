끝 모를 코스피, 6300도 ‘훌쩍’… 삼성전자 시총 첫 1조 달러

6000P 돌파 하루 만에 223P 급등

21만전자·109만닉스… 사상 최고

삼성전자 시총, 월마트·릴리 제쳐

AI 인프라 관련 업종이 상승 주도

이미지 확대 코스피 지수가 26일 반도체 랠리에 힘입어 사상 처음으로 6300선을 돌파했다. 이날 코스피는 전장보다 223.41포인트(3.67%) 오른 6307.27에 장을 마쳤다. 사진은 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 지수가 표시된 모습.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 코스피 지수가 26일 반도체 랠리에 힘입어 사상 처음으로 6300선을 돌파했다. 이날 코스피는 전장보다 223.41포인트(3.67%) 오른 6307.27에 장을 마쳤다. 사진은 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 지수가 표시된 모습.

연합뉴스

2026-02-27 B2면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스피가 하루 만에 200포인트 넘게 급등하며 6300선까지 돌파했다. ‘육천피’(코스피 6000)에 도달한 지 하루 만이다. 장중 최고치 기준으로는 300포인트 가까이 올랐다. 엔비디아 호실적이 불러온 이른바 ‘엔비디아 효과’로 삼성전자와 SK하이닉스가 7%대 급등했고, 삼성전자 시가총액이 한국 기업 최초로 1조 달러를 돌파했다.26일 코스피는 전 거래일 대비 223.41포인트(3.67%) 오른 6307.27에 거래를 마쳤다. 지난 3일(338.41포인트) 이후 가장 큰 상승 폭 기록으로, 장중 한때 6313.27까지 올라 종가·장중 기준 최고치를 또 갈아치웠다. 코스피 시장에서 개인과 기관이 각각 6611억원, 1조 2426억원 순매수한 반면 외국인은 2조 1099억원 순매도했다.이날 지수 급등세는 삼성전자와 SK하이닉스가 주도했다. 미국 인공지능(AI) 기업인 엔비디아의 ‘깜짝 실적’ 발표에 양대 반도체주가 나란히 불기둥을 세우며 신고가를 경신했다. 엔비디아는 681억 3000만 달러(약 98조원)로 전년 대비 73% 높아진 지난해 4분기 실적을 발표했다.이에 삼성전자는 한때 21만 9000원까지 올랐다가 전 거래일 대비 7.13% 오른 21만 8000원에 장 마감했다. SK하이닉스는 7.96% 상승한 109만 9000원에 사상 최고치로 거래를 마쳤다. 엔비디아 실적 발표에서 협력사로 언급된 기업에도 매수세가 몰렸다.임정은 KB증권 연구원은 “간밤 미국 기술주 강세에 반응해 국내 지수도 전기전자, 전력 등 AI 인프라 관련 업종이 상승을 주도했다”고 밝혔다.이날 삼성전자는 한국 기업 최초로 시가총액 1조 달러를 돌파하기도 했다. 종가 기준 시가총액 1조 210달러를 기록해, 전 세계 기업 시가총액 상위 12위에 올랐다. 월마트와 릴리를 제치고 하루 만에 14위에서 두 계단 뛰었다. 아시아 지역에선 TSMC(6위), 아람코(7위)에 이어 세 번째로 많은 규모로 집계됐다.