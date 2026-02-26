[서울데이터랩]상상인증권 29.94% 상한가…금일 증시 상승률 1위로 마감

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
[서울데이터랩]상상인증권 29.94% 상한가…금일 증시 상승률 1위로 마감

정연호 기자
입력 2026-02-26 15:50
수정 2026-02-26 15:50
26일 오후 15시 35분 상상인증권(001290)이 등락률 +29.94%로 상승률 1위로 마감했다. 상상인증권은 장 중 24,405,437주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 359원 오른 1,558원에 마감했다.

한편 상상인증권의 PER은 -8.70으로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 -22.81%로 수익성이 낮다고 보기에는 무리가 있는 수준이다.

이어 상승률 2위 에이엔피(015260)는 주가가 29.85% 폭등하며 종가 683원에 상승 마감했다. 상승률 3위 한미반도체(042700)의 주가는 275,500원으로 28.44% 폭등하며 강세를 보였다. 상승률 4위 LG이노텍(011070)은 20.00% 급등하며 345,000원에 마감했다. 상승률 5위 SK증권(001510)은 18.98%의 급등세를 타고 종가 2,150원에 마감했다.

6위 경동인베스트(012320)는 종가 98,500원으로 18.53% 급등 마감했다. 7위 대우건설(047040)은 종가 10,050원으로 14.86% 급등 마감했다. 8위 화승코퍼레이션(013520)은 종가 3,295원으로 14.21% 급등 마감했다. 9위 한화비전(489790)은 종가 86,000원으로 13.46% 급등 마감했다. 10위 현대모비스(012330)는 종가 529,000원으로 12.67% 급등 마감했다.



이밖에도 삼성SDI우(006405) ▲10.52%, TBH글로벌(084870) ▲10.51%, LG전자(066570) ▲10.05%, KIWOOM 200선물레버리지(253250) ▲9.28%, KIWOOM 코스닥150선물레버리지(291630) ▲8.92%, 참엔지니어링(009310) ▲8.52%, 세원정공(021820) ▲8.22%, SK하이닉스(000660) ▲7.96%, LG전자우(066575) ▲7.78%, 코오롱(002020) ▲7.28% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.

전문가는 “상상인증권의 이번 상승은 투자자들의 관심이 집중된 결과로 보인다”며 “향후 시장에서의 전략적 움직임이 중요할 것으로 예상된다”고 전했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
