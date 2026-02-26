[서울데이터랩]인트론바이오 30.00% 상한가…금일 증시 상승률 1위로 마감

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

26일 오후 15시 40분 인트론바이오(048530)(048530)가 등락률 +30.00%로 상승률 1위로 마감했다. 인트론바이오는 장 중 3,557,499주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 1,065원 오른 4,615원에 마감했다.한편 인트론바이오의 PER은 -25.08로 수익성에 대해 부정적 평가를 받을 수 있으며, ROE는 -2.87%로 수익성이 낮다고 볼 수 있다.이어 상승률 2위 파라택시스이더리움(290560)은 주가가 29.99% 폭등하며 종가 1,747원에 상승 마감했다. 상승률 3위 젠큐릭스(229000)의 주가는 4,510원으로 29.97% 폭등하며 강세를 보였다. 상승률 4위 에프앤가이드(064850)는 29.88% 상승하며 22,300원에 마감했다. 상승률 5위 삼천당제약(000250)은 29.85%의 상승세를 보이며 종가 757,000원에 마감했다.6위 펨트론(168360)은 종가 31,550원으로 29.84% 상승 마감했다. 7위 엔투텍(227950)은 종가 601원으로 29.81% 상승 마감했다. 8위 나무기술(242040)은 종가 5,950원으로 25.13% 상승 마감했다. 9위 코스텍시스(355150)는 종가 21,700원으로 25.07% 상승 마감했다. 10위 아이엘(307180)은 종가 9,160원으로 24.80% 상승 마감했다.이밖에도 동아엘텍(088130) ▲19.98%, 에스티아이(039440) ▲19.65%, 현대ADM(187660) ▲19.14%, 오로스테크놀로지(322310) ▲18.50%, 한국피아이엠(448900) ▲17.92%, 옵투스제약(131030) ▲17.50%, 젬백스(082270) ▲16.62%, 제주반도체(080220) ▲16.55%, SFA반도체(036540) ▲16.32%, 에치에프알(230240) ▲15.77% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.전문가는 인트론바이오의 현재 주가 상승에 대해 “바이오 및 제약 업종의 특성상 연구 개발 성과와 시장의 기대감이 주가에 큰 영향을 미친다”며, “향후 기업의 연구 성과와 시장의 반응에 따라 주가 변동성이 클 수 있다”고 전했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]