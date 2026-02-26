[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 모베이스전자 거래대금 222억 돌파

2026 밀라노 올림픽
[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 모베이스전자 거래대금 222억 돌파

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-02-26 14:07
수정 2026-02-26 14:07
코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.

26일 한국거래소에 따르면, 모베이스전자(012860)가 4352만 3550주 이상 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지한다. 현재 주가는 5030원이며, 거래대금은 222억 6210만원으로, 시가총액의 약 6.04%에 해당하는 높은 수준이다. PER은 21.59, ROE는 7.45로 나타나며, 안정적인 수급과 재무 지표를 보이고 있다. 경남제약(053950)은 현재 주가 949원으로, 3501만 2045주가 거래되며 거래량 2위를 기록하고 있으며, 거래대금은 32억 6510만원으로 시가총액의 4.4%에 해당한다. 급등세를 보이며 15.87%의 상승률을 기록하고 있다.

재영솔루텍(049630)은 3456만 9366주가 거래되며 거래량 3위를 기록하고 있으며, 현재가 4620원에 6.33% 상승하였다. 아이에이(038880)는 2412만 6585주 거래되며 현재가 153원으로 12.50% 상승하였다. 오가닉티코스메틱(900300)은 2093만 520주가 거래되며 4.58% 하락하여 현재가 125원이다. SFA반도체(036540)는 2011만 6895주가 거래되며 현재가 7890원으로 10.04% 상승하였다. 현대ADM(187660)은 1728만 244주가 거래되며 22.65% 폭등하여 현재가 1만 9220원이다. 젠큐릭스(229000)는 1473만 4673주가 거래되며 22.48% 폭등하여 현재가 4250원이다. 나무기술(242040)은 1359만 5654주가 거래되며 27.66% 폭등하여 현재가 6070원을 기록하고 있다. SGA솔루션즈(184230)는 1314만 8289주가 거래되며 현재가 655원으로 3.31% 상승하였다.



한편 거래량 상위 20위권 종목들은 바이젠셀(308080) ▲14.95%, 비츠로시스(054220) ▼1.77%, 티씨머티리얼즈(125020) ▲11.51%, 서울반도체(046890) ▲11.48%, 아미코젠(092040) ▲13.57%, 비트맥스(377030) ▲4.61%, 해성옵틱스(076610) ▲0.85%, 다날(064260) ▲4.51%, 제주반도체(080220) ▲8.62%, 현대바이오(048410) ▼9.94% 등의 성적을 기록했다.

현대ADM과 젠큐릭스는 각각 22.65%, 22.48%의 폭등세를 보이며 투자자들의 이목을 집중시키고 있다. 현대ADM의 거래대금은 333억 7440만원으로 시가총액 대비 3.13%를 기록하며, 젠큐릭스의 거래대금은 62억 4370만원으로 시가총액 대비 6.27%에 이른다. 반면, 오가닉티코스메틱과 현대바이오는 각각 4.58%, 9.94%의 하락세를 보이며 주목된다. 특히 현대바이오는 거래대금이 156억 3890만원으로 시가총액 대비 9.49%를 기록하여 하락세가 두드러진다.

전체적으로 코스닥 시장은 상승과 하락이 혼재된 모습이다. 특히 일부 종목들의 폭등세가 돋보이며 시장의 투자 심리가 활발하게 움직이고 있다. 거래대금이 시가총액의 2%를 초과하는 종목들이 다수 관찰되며, 이는 매수 및 매도세가 치열하게 맞붙고 있음을 시사한다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
