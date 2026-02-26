[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 SK증권 거래대금 6천억원 돌파

2026 밀라노 올림픽
[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 SK증권 거래대금 6천억원 돌파

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-02-26 14:07
수정 2026-02-26 14:07
코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.

26일 한국거래소에 따르면, SK증권(001510)이 2억8천6백만주 이상 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지한다. 현재 주가는 2,260원으로, 거래대금은 618,457백만원에 달하며 시가총액의 약 5.79%를 기록하고 있다. 등락률은 +25.07%로 폭등세를 보이며, PER 282.50, ROE -13.91로 나타났다. 대우건설(047040)은 52,492,102주의 거래량으로 2위를 기록하며, 현재 주가는 10,700원이다. 거래대금은 511,414백만원으로 시가총액의 1.15%에 달하며, +22.29%의 폭등세를 보이고 있다. PER -159.70, ROE는 5.62로 나타난다.

한화투자증권(003530)은 47,802,747주의 거래량과 현재가 8,680원으로 +5.85%의 상승세를 기록하고 있다. 에이프로젠(007460)은 47,377,698주의 거래량과 -1.95%의 하락세를 보이며, KEC(092220)는 40,261,491주의 거래량과 +5.46%의 상승률을 보이고 있다. 한온시스템(018880)은 35,108,039주의 거래량과 +2.65%의 상승률을 기록한다. 상상인증권(001290)은 +29.94%의 상한가로 마감하며 24,289,186주의 거래량을 기록했다. 유진투자증권(001200), SG세계물산(004060), 한화생명(088350)은 각각 20,149,968주, 19,919,673주, 18,165,116주의 거래량을 기록하며, 각각 +6.48%, -1.14%, -1.74%의 등락률을 보인다.



한편 거래량 상위 20위권 종목들은 서울식품(004410) ▼9.33%, 삼성전자(005930) ▲5.65%, 에이엔피(015260) ▲25.10%, 유화증권(003460) ▲16.32%, 신성이엔지(011930) ▲0.72%, 한국ANKOR유전(152550) ▼8.95%, 대원전선(006340) ▲1.45%, 참엔지니어링(009310) ▲14.81%, 대한전선(001440) ▲4.71%, 한화갤러리아(452260) ▼2.58% 등의 성적을 기록했다.

상승률이 높은 유화증권은 15,256,312주의 거래량과 69,202백만원의 거래대금을 기록하며, 시가총액 대비 거래대금 비율이 2.76%로 높다. 반면, 하락률이 높은 서울식품은 17,472,520주의 거래량과 4,442백만원의 거래대금을 기록하며, 시가총액 대비 거래대금 비율이 0.47%에 그친다. 이러한 지표는 투자자들의 매수·매도 심리가 유화증권에 더 집중되었음을 시사한다.

전체적으로 코스피 시장은 다양한 종목들이 서로 다른 주가 흐름을 보이며 투자자들의 관심을 받고 있다. 거래대금이 시가총액의 2%를 넘는 종목들이 다수 존재하여, 시장 내 투자 심리가 활발하게 움직이고 있음을 알 수 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved.
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
코스피 거래량 1위 종목의 등락률은?
