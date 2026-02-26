[서울데이터랩]삼천당제약 27.79% 상승하며 상승 폭 가장 커 에코프로 8.05% 레인보우로보틱스 11.55% 상승 중

2026 밀라노 올림픽
정연호 기자
입력 2026-02-26 14:06
수정 2026-02-26 14:06
코스닥 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 상승세를 보이고 있다.

26일 한국거래소에 따르면 시가총액 1위 에코프로는 현재가 18만 9300원으로 전 거래일 대비 8.05% 상승하며 강세를 보이고 있다. 시가총액은 25조 7024억원이며 외국인 비율은 20.71%다. 거래량은 397만 2819주에 달한다. 에코프로비엠은 22만 3250원으로 3.36% 상승했으며 시가총액 21조 8396억원 중 외국인 비율은 13.84%다. 이 종목의 거래량은 54만 3748주로 집계됐다.

삼천당제약은 74만 5000원으로 27.79% 상승하며 가장 큰 폭의 상승을 기록하고 있고 레인보우로보틱스는 87만 9000원으로 11.55% 오르고 있다. 코오롱티슈진은 10만 7300원으로 12.95% 상승했다. 리노공업은 10만 3500원으로 6.48% 상승 중이며 원익IPS는 12만 600원으로 5.05%의 상승률을 보인다. 로보티즈는 29만 3500원으로 1.91% 상승했다. 메지온은 13만 7300원으로 5.62% 상승하고 있다. ISC는 19만원으로 4.17% 상승 중이다. 마지막으로 클래시스는 5만 8900원으로 1.67% 하락하며 상대적으로 약세를 보이고 있다.



한편 시가총액 20위권 종목들은 리가켐바이오(1.30% 상승), 펩트론(0.89% 상승), 보로노이(7.01% 상승), 이오테크닉스(9.09% 상승), 디앤디파마텍(0.11% 하락) 등의 성적을 기록하고 있다.

시가총액 상위 종목들이 대체로 상승세를 유지하는 가운데 삼천당제약과 레인보우로보틱스, 코오롱티슈진은 특히 두드러진 상승폭을 보이고 있다. 외국인 비율과 거래량을 고려했을 때 에코프로와 에코프로비엠은 여전히 외국인 투자자들의 관심을 받고 있는 것으로 풀이된다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
