[서울데이터랩]현대모비스 주가 6.71% 상승하며 강세 보여

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]현대모비스 주가 6.71% 상승하며 강세 보여

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-02-26 14:05
수정 2026-02-26 14:05
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


코스피 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보이고 있다.

26일 오후 12시 30분 한국거래소에 따르면 시가총액 1위 삼성전자는 현재가 21만 5500원으로 전 거래일 대비 5.9% 상승하며 강세를 보이고 있다. 시가총액 127조 5682억원 중 외국인 비율은 50.8%에 달하며 거래량은 1712만 1496주에 이른다. 반도체 대장주인 SK하이닉스 역시 104만 2000원으로 2.4% 상승하며 거래량 243만 4047주를 기록하고 있다.

시가총액 3위 삼성전자우는 4.0% 상승한 14만 8000원, 현대차는 0.9% 상승한 57만 7000원, LG에너지솔루션은 0.2% 상승한 42만 7000원, SK스퀘어는 1.6% 상승한 65만 7000원, 삼성바이오로직스는 1.5% 상승한 175만 4000원, 기아는 2.0% 상승한 20만원, 두산에너빌리티는 0.3% 상승한 10만 3500원, KB금융은 1.1% 하락한 16만 5800원이다.



한편 시가총액 20위권 종목들은 HD현대중공업(1.0% 하락), 한화에어로스페이스(1.8% 하락), 삼성물산(3.2% 상승), 셀트리온(0.6% 하락), 신한지주(0.2% 상승), 삼성생명(3.9% 하락), 현대모비스(6.7% 상승), 고려아연(2.5% 하락), 한화오션(1.4% 하락), 네이버(3.8% 상승) 등의 성적을 기록하고 있다.

시가총액 상위 종목들은 등락률에서 엇갈린 동향을 보이고 있으며 특히 6.7%로 가장 큰 상승폭을 기록한 현대모비스가 돋보인다. 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 5.9%, 2.4%의 상승률을 나타내며 강세를 보이고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
삼성전자의 현재 주가 흐름은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로