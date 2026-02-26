[서울데이터랩]현대모비스 주가 6.71% 상승하며 강세 보여

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스피 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보이고 있다.26일 오후 12시 30분 한국거래소에 따르면 시가총액 1위 삼성전자는 현재가 21만 5500원으로 전 거래일 대비 5.9% 상승하며 강세를 보이고 있다. 시가총액 127조 5682억원 중 외국인 비율은 50.8%에 달하며 거래량은 1712만 1496주에 이른다. 반도체 대장주인 SK하이닉스 역시 104만 2000원으로 2.4% 상승하며 거래량 243만 4047주를 기록하고 있다.시가총액 3위 삼성전자우는 4.0% 상승한 14만 8000원, 현대차는 0.9% 상승한 57만 7000원, LG에너지솔루션은 0.2% 상승한 42만 7000원, SK스퀘어는 1.6% 상승한 65만 7000원, 삼성바이오로직스는 1.5% 상승한 175만 4000원, 기아는 2.0% 상승한 20만원, 두산에너빌리티는 0.3% 상승한 10만 3500원, KB금융은 1.1% 하락한 16만 5800원이다.한편 시가총액 20위권 종목들은 HD현대중공업(1.0% 하락), 한화에어로스페이스(1.8% 하락), 삼성물산(3.2% 상승), 셀트리온(0.6% 하락), 신한지주(0.2% 상승), 삼성생명(3.9% 하락), 현대모비스(6.7% 상승), 고려아연(2.5% 하락), 한화오션(1.4% 하락), 네이버(3.8% 상승) 등의 성적을 기록하고 있다.시가총액 상위 종목들은 등락률에서 엇갈린 동향을 보이고 있으며 특히 6.7%로 가장 큰 상승폭을 기록한 현대모비스가 돋보인다. 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 5.9%, 2.4%의 상승률을 나타내며 강세를 보이고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]