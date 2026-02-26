[속보] 코스피 장중 6200선 돌파…삼성전자·하이닉스 신고가

이미지 확대 ‘사상 최고치 랠리’ 오늘도 코스피는 상승 출발 코스피가 상승세를 이어가며 6140대를 나타낸 26일 서울 중구 하나은행 본점에서 직원들이 증시와 환율을 모니터하고 있다. 코스피는 전장보다 37.17포인트(0.61%) 오른 6,121.03, 코스닥은 10.01포인트(0.86%) 상승한 1175.26으로 출발했다. 원·달러 환율 3.1원 내린 1,426.3원이다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 ‘사상 최고치 랠리’ 오늘도 코스피는 상승 출발 코스피가 상승세를 이어가며 6140대를 나타낸 26일 서울 중구 하나은행 본점에서 직원들이 증시와 환율을 모니터하고 있다. 코스피는 전장보다 37.17포인트(0.61%) 오른 6,121.03, 코스닥은 10.01포인트(0.86%) 상승한 1175.26으로 출발했다. 원·달러 환율 3.1원 내린 1,426.3원이다. 연합뉴스

26일 코스피가 장중 6200선을 넘겼다. 전날 장중 처음으로 6000선을 돌파해 ‘육천피’(코스피 6000)로 마감한 지 하루 만이다.이날 오전 9시 55분 현재 코스피는 전 거래일 대비 120.78포인트(1.99%) 오른 6204.64에 거래되고 있다. 지수는 6121.03에 거래를 시작해 상승 폭을 키웠다. 오전 9시 50분쯤에는 6211.50까지 오르기도 했다.삼성전자와 SK하이닉스는 나란히 신고가를 경신했다. 삼성전자는 장중 21만 7500원까지, SK하이닉스는 105만 3500원까지 상승했다.