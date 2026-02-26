[서울데이터랩]‘비트맥스’ 29.94% 상승…실시간 상승률 1위

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

26일 오전 9시 30분 비트맥스(377030)가 등락률 29.94%로 상승률 1위를 차지했다. 비트맥스는 개장 직후 5분간 242만 1600주가 거래됐으며 주가는 전일 대비 338원 오른 1467원이다.한편 비트맥스의 PER은 0.54로 상대적으로 저평가됐을 가능성을 시사하며, ROE는 -134.66%로 수익성이 낮은 편이다.이어 상승률 2위 펨트론(168360)은 현재가 3만 1550원으로 주가가 29.84% 급등하고 있다. 상승률 3위 엔투텍(227950)은 현재 601원으로 29.81% 급등하며 주목받고 있다. 상승률 4위 바이젠셀(308080)은 22.61% 폭등하며 9760원에 거래되고 있다. 상승률 5위 파라택시스코리아(288330)는 21.57%의 상승세를 타고 868원에 거래되고 있다.6위 나무기술(242040)은 현재가 5700원으로 19.87% 상승 중이다. 7위 쿠콘(294570)은 현재가 3만 8100원으로 19.81% 상승 중이다. 8위 엑스게이트(356680)는 현재가 8690원으로 16.02% 상승 중이다. 9위 헥토파이낸셜(234340)은 현재가 2만 7050원으로 15.85% 상승 중이다. 10위 경남제약(053950)은 현재가 947원으로 15.63% 상승 중이다.이 밖에도 현대ADM(187660) 15.51%, 파라택시스이더리움(290560) 14.66%, 아이비김영(339950) 13.89%, 코아스템켐온(166480) 13.70% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]