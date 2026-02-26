[서울데이터랩]‘에이엔피’ 24.33% 폭등…실시간 상승률 1위

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

26일 오전 9시 30분 에이엔피(015260)가 등락률 24.3%로 상승률 1위를 차지했다. 에이엔피는 개장 직후 5분간 263만 7365주가 거래됐으며 주가는 전 거래일 대비 128원 오른 654원이다.한편 에이엔피의 PER은 -2.8로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하지만, ROE는 -35.7%로 수익성이 높다고 보기에는 어려운 수준이다.이어 상승률 2위 LG이노텍(011070)은 현재가 32만 9000원으로 주가가 14.4% 급등하고 있다. 상승률 3위 카카오페이(377300)는 현재 7만 1700원으로 11.9% 급등하며 활발한 거래를 보이고 있다. 상승률 4위 명신산업(009900)은 9.9% 상승하며 1만 2090원에 거래되고 있다. 상승률 5위 LG전자(066570)는 9.7%의 상승세를 타고 14만 6200원에 거래되고 있다.6위 두산퓨얼셀(336260)은 현재가 4만 1750원으로 9.6% 상승 중이다. 7위 한미반도체(042700)는 현재가 23만 4000원으로 9.1% 상승 중이다. 8위 SK증권(001510)은 현재가 1961원으로 8.5% 상승 중이다. 9위 태광산업(003240)은 현재가 162만 6000원으로 8.4% 상승 중이다. 10위 티와이홀딩스우(36328K)는 현재가 4890원으로 7.2% 상승 중이다.이 밖에도 DS단석(017860) ▲7.0%, 영풍(000670) ▲6.6%, SK케미칼(285130) ▲6.2%, 두산퓨얼셀1우(33626K) ▲6.2%, 한국콜마(161890) ▲6.0% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]