[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

26일 오전 9시 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 15.48%의 검색 비율을 기록하며 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 20만 8000원으로 전 거래일 대비 2.21% 상승하며 오름세를 보이고 있다. 거래량은 171만 5932주를 기록했다.이어 SK하이닉스(000660)가 검색 비율 2위를 차지하며 1.77%의 상승세를 기록하고 있다. 검색 비율 3위인 현대차(005380)는 0.52% 하락하며 주가가 소폭 내림세다. 4위 한미반도체(042700)는 개장 초반부터 8.97%의 상승률을 보이며 급등하고 있다. 5위 두산에너빌리티(034020)는 0.68% 상승하며 큰 움직임을 보이지 않고 있다. 6위 에코프로(086520)는 3.14%의 등락률로 상승세를 보이고 있다. 7위 삼성SDI(006400)는 2.54%의 등락률로 주가가 상승 중이다. 8위 NAVER(035420)는 2.37%의 상승세를 보이고 있다. 9위 POSCO홀딩스(005490)는 3.20% 상승하며 거래가 활발하다. 10위 LG전자(066570)는 7.50%의 상승세로 주가가 급등하고 있다.이 밖에도 카카오페이(377300) ▲10.45%, 서울반도체(046890) ▲5.90%, 현대무벡스(319400) ▲3.52%, 카카오(035720) ▲3.66%, 현대건설(000720) ▲1.87%, 기아(000270) ▲1.48%, 한화솔루션(009830) ▼0.78%, 현대차 ▼0.52%, 삼성전기(009150) ▲0.54%, 한화오션(042660) ▼0.07% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]