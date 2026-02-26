[서울데이터랩]빅테크 7종목, 꾸준한 상승세 기록

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
[서울데이터랩]빅테크 7종목, 꾸준한 상승세 기록

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-02-26 08:56
수정 2026-02-26 08:56
25일(현지시간) 뉴욕 증시에서 매그니피센트 세븐(M7·빅테크 7개 종목)은 전반적으로 상승세를 보였다. 대부분의 종목이 긍정적인 주가 흐름을 유지하며 투자자들의 관심을 지속적으로 끌고 있다.

엔비디아(NVDA)는 1.43% 상승하며 195.60달러에 거래를 마쳤다. 마이크로소프트(MSFT)는 2.98%의 비교적 높은 상승률을 기록하며 400.60달러에 장을 마감했다. 메타(META)는 2.13% 상승률을 보이며 652.93달러를 기록했다.

애플(AAPL)은 0.77% 소폭 상승하며 274.23달러에 거래를 마쳤다. 아마존닷컴(AMZN)은 1.00% 상승하며 210.64달러에 거래를 마감했다. 알파벳 Class A(GOOGL)와 알파벳 Class C(GOOG)는 각각 0.64%와 0.68%의 상승률을 기록하며 312.90달러와 313.03달러에 거래를 마쳤다.



이날 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 거래량은 1억 7656만 2112주, 거래대금은 347억 달러(약 49조 4728억원)에 달했다. 이는 시가총액 대비 약 0.73%에 해당한다. 마이크로소프트의 거래대금은 131억 달러(약 18조 6608억원)를 기록하며 시가총액 대비 거래대금 비중은 약 0.44%에 달했다. 메타는 52억 1000만 달러(약 7조 4344억원)의 거래대금을 기록해 시가총액 대비 비중 0.32%를 보였다.
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
