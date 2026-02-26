말하는 대로… ‘6000P 시대’

코스피 6083.86 또 새 역사

이미지 확대 코스피가 사상 처음으로 6000을 돌파한 25일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 축하 세리머니를 하고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 1.91% 오른 6083.86에 거래를 마쳤다. 코스닥은 전 거래일 대비 0.02% 오른 1165.25에 장을 마감했다.

코스피가 사상 처음으로 6000을 돌파한 25일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 축하 세리머니를 하고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 1.91% 오른 6083.86에 거래를 마쳤다. 코스닥은 전 거래일 대비 0.02% 오른 1165.25에 장을 마감했다.

도준석 전문기자

2026-02-26 1면

코스피가 사상 처음으로 6000선을 넘어섰다. ‘오천피’(코스피 5000) 달성 후 약 한 달 만에 세운 대기록이다.25일 코스피는 전 거래일 대비 114.22포인트(1.91%) 오른 6083.86에 거래를 마쳤다. 이날 지수는 개장과 동시에 6000선을 돌파하며 상승폭을 빠르게 확대했다. 한때 2.93% 오른 6144.71까지 급등하며 하루 만에 6000선과 6100선을 차례로 돌파했다.1980년 1월 4일 100으로 시작한 코스피는 1989년 1000선, 2021년 3000선을 넘어선 뒤 한동안 박스권에서 등락했다. 그러다 지난해 하반기 이재명 정부가 ‘오천피’를 정부 추진 과제로 내세우며 분위기가 달라졌다. 지난해 10월 27일 종가 4000선을 돌파하고 3개월 만인 지난 1월 27일 5000선에 올랐다. 미국 트럼프 행정부발 관세 불확실성에도 상승 속도가 오히려 빨라졌다.이런 상승세는세계 주요 증시 지수와 비교해도 압도적이다. 연합인포맥스가 집계하는 국가대표지수 40개 가운데 코스피와 코스닥 연초 대비 상승률이 각각44.4%, 25.9%로 나란히 1·2위를 차지했다. 이어 튀르키예(24.8%), 대만(22.3%), 브라질(18.9%) 등 순이었다.반도체주를 중심으로 한 기관 순매수세가 상승세를 주도했다. 올 들어 코스피 시장에서 외국인과 개인이 각각 11조 7465억원, 3266억원어치를 순매도하는 동안 기관이 10조원 넘게 사들이며 대부분을 회수했다. 이 기간 기관 순매수 1·2위는 SK하이닉스와 삼성전자였다.이재명 대통령은 이날“최근 생산적 금융으로 부동산에서 돈이 흘러서 주식시장으로 가는 현상은 굉장히 긍정적”이라고 말했다고 이규연 홍보소통수석이 전했다.