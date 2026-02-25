[서울데이터랩]경남제약 30.00% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
[서울데이터랩]경남제약 30.00% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

정연호 기자
입력 2026-02-25 15:55
수정 2026-02-25 15:55
25일 오후 3시 30분 경남제약(053950)이 등락률 30.0%로 상승률 1위로 마감했다. 경남제약은 장 중 10,975,340주가 거래됐으며 주가는 전일 대비 189원 오른 819원에 마감했다.

한편 경남제약의 PER은 0으로 고평가됐을 가능성을 시사하며, ROE는 -24.26%로 수익성이 낮은 수준임을 보여준다.

이어 상승률 2위 엠에스오토텍(123040)은 주가가 30.0% 상승하며 종가 2990원에 마감했다. 상승률 3위 모베이스(101330)의 주가는 6980원으로 29.98% 폭등하며 마감했다. 상승률 4위 얼라인드(238120)는 29.97% 상승하며 6050원에 마감했다. 상승률 5위 젠큐릭스(229000)는 29.96%의 급등세를 보이며 3470원에 마감했다.

6위 서울반도체(046890)는 1만 2370원으로 29.94% 상승 마감했다. 7위 우리산업홀딩스(072470)는 종가 4665원으로 29.91% 상승 마감했다. 8위 유투바이오(221800)는 종가 2만 4750원으로 29.79% 상승 마감했다. 9위 위더스제약(330350)은 1만 1940원으로 29.91% 상승 마감했다. 10위 루멘스(038060)는 860원으로 29.91% 상승 마감했다.



이 밖에도 서울바이오시스(092190) 29.91%, 모베이스전자(012860) 29.87%, 바이젠셀(308080) 29.85%, 씨엔플러스(115530) 29.66%, 아이티켐(309710) 25.2%, 나무기술(242040) 25.1%, 아이엘(307180) 23.0%, 비트맥스(377030) 21.3%, 지아이텍(382480) 17.3%, 그린광학(0015G0) 17.1% 등을 기록하며 이날 증시를 상승으로 마감했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
