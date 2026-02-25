[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 서울식품 거래대금 477억 돌파

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 서울식품 거래대금 477억 돌파

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-02-25 13:07
수정 2026-02-25 13:07
코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보이고 있다.

25일 한국거래소에 따르면 서울식품(004410)이 1억 8600만주 이상 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지했다. 현재 주가는 264원으로 시가총액 대비 거래대금이 57.03%에 달하며 13.79% 급등하고 있다. PER -37.86, ROE -12.02로 재무 지표상에서는 어려움을 겪고 있으나 거래량과 등락률에서 강한 상승세를 보이고 있다. 에이프로젠(007460)은 496원으로 9.15% 하락하며 거래량 9200만주를 기록 중이다. 거래대금은 시가총액의 15.97%로 매수세와 매도세의 공방이 치열한 상황이다.

SG세계물산(004060)은 733원으로 7.32% 상승하며 6700만주 이상의 거래량을 기록하고 있다. KEC(092220)는 1254원, 한화갤러리아(452260)는 3360원으로 각각 21.98%, 8.91% 상승하며 거래량 상위권을 유지하고 있다. 한온시스템(018880)은 4625원, 대우건설(047040)은 8830원으로 각각 1.20%, 8.88% 상승세를 보인다. 롯데손해보험(000400)은 2745원, 한화생명(088350)은 5430원으로 각각 15.09%, 2.07% 상승하고 있으며 대원전선(006340)은 6160원으로 5.37% 하락하고 있다.



한편 거래량 상위 20위권 종목들은 한국ANKOR유전(152550) ▼0.38%, 삼성전자(005930) ▲1.75%, SK증권(001510) ▲1.16%, LG디스플레이(034220) ▲6.90%, 계양전기(012200) ▲29.89%, 에이프로젠바이오로직스(003060) ▼7.84%, 한국토지신탁(034830) ▲1.05%, KG모빌리티(003620) ▲7.27%, 한국전자홀딩스(006200) ▲1.92%, 흥국화재(000540) ▲2.06% 등의 성적을 기록했다.

주목할 만한 종목으로는 계양전기와 KEC가 있다. 계양전기는 29.89% 상승하며 상한가에 도달한 모습을 보이고 있다. 거래대금은 시가총액의 약 4%에 달하며 강력한 매수세가 이어지고 있다. KEC는 21.98% 상승하며 거래대금이 시가총액의 2.77%로 급등세를 보이고 있다. 반면 하락률이 높은 에이프로젠과 대원전선은 각각 9.15%, 5.37% 하락하며 시장의 주목을 받고 있다.

전반적인 시장은 매수세와 매도세가 혼재된 모습을 보이며 거래량 상위 종목들이 강한 변동성을 나타내고 있다. 특히 급등과 급락을 오가는 종목들이 많아 투자자들의 주의가 요구된다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
