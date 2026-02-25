[서울데이터랩]기아 13.97% 상승으로 큰 폭의 상승세를 보였다

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

코스피 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보이고 있다.25일 오후 12시 30분 한국거래소에 따르면 시가총액 1위 삼성전자는 현재가 20만 5000원으로 전 거래일 대비 2.50% 상승하며 시가총액 1223조 5258억원을 기록하고 있다. 삼성전자의 외국인 비율은 50.96%이며 거래량은 1558만 7391주다. SK하이닉스는 102만 8000원으로 2.29% 상승하며 시가총액 748조 2658억원을 보이고 있다. 외국인 비율은 54.64%이며 거래량은 192만 5614주다.현대차는 9.06% 상승해 시가총액 112조 7019억 1000만원을 기록하고 있으며 삼성전자우는 1.49% 상승 중이다. LG에너지솔루션은 2.42%, SK스퀘어는 5.19% 상승폭을 보이고 있다. 삼성바이오로직스는 0.17% 상승을 기록 중이며 기아는 13.97%로 가장 큰 상승폭을 기록하고 있다. 두산에너빌리티는 2.17% 상승하고 있으며 HD현대중공업은 0.50% 상승 중이다.한편 시가총액 20위권 종목들은 KB금융(0.84%), 한화에어로스페이스(-2.10%), 삼성물산(1.63%), 셀트리온(-1.61%), 신한지주(-0.99%), 삼성생명(6.92%), 한화오션(0.14%), 현대모비스(3.42%), 고려아연(6.89%), 한국전력(3.18%) 등의 성적을 기록하고 있다.시가총액 상위 종목들은 전반적으로 상승세를 보이며 특히 기아의 높은 상승폭과 한화에어로스페이스의 하락세가 눈에 띈다. 거래량에서는 삼성전자가 가장 활발하며 외국인 비율은 삼성전자우가 가장 높다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]