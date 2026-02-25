[서울데이터랩]클래시스 10.98% 하락 코스닥 주요 종목 혼조세

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

코스닥 주요 종목들이 전반적으로 혼조세를 보이고 있다.25일 한국거래소에 따르면 시가총액 1위 에코프로(086520)는 현재가 17만 2300원으로 전 거래일 대비 1.41% 상승하고 있다. 시가총액은 23조 3942억원이며, 외국인 비율은 20.5%를 기록하고 있다. 알테오젠(196170)은 40만 2500원으로 전 거래일 대비 1.35% 하락했으며, 시가총액 21조 5361억원 중 외국인 비율은 13.6%다. 거래량은 각각 97만 5692주와 14만 5871주로 나타났다.시가총액 3위 에코프로비엠(247540)은 0.94% 상승했으며, 레인보우로보틱스(277810)는 1.92% 상승했다. 삼천당제약(000250)은 4.4% 하락한 반면, 에이비엘바이오(298380)는 1.21% 하락했다. 코오롱티슈진(950160)은 0.62% 하락, 리노공업(058470)은 0.1% 상승, 케어젠(214370)은 0.37% 하락, HLB(028300)는 1.33% 하락을 기록 중이다.한편 시가총액 20위권 종목들은 리가켐바이오(141080) 0.05% 하락, 펩트론(087010) 5.71% 상승, 원익IPS(240810) 1.63% 하락, 보로노이(310210) 0.88% 하락, 이오테크닉스(039030) 2.98% 하락, 로보티즈(108490) 2.89% 상승, 현대무벡스(319400) 7.03% 상승, 메지온(140410) 2.34% 하락, 클래시스(214150) 10.98% 하락, ISC(095340) 1.26% 상승 등의 성적을 기록하고 있다.시가총액 상위 종목들은 대체로 혼조세를 보이고 있으며, 일부 종목은 거래량이 활발하다. 특히 현대무벡스는 상장주식수 대비 거래량이 많아 상대적으로 활발한 거래를 보이고 있다. 반면 케어젠은 상장주식수 대비 거래량이 적어 상대적으로 조용한 흐름을 보인다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]