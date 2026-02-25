[서울데이터랩]‘젠큐릭스’ 29.96% 상한가…실시간 상승률 1위

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

25일 오전 9시 15분 젠큐릭스(229000)가 등락률 +29.96%로 상한가를 기록하며 상승률 1위를 차지했다. 젠큐릭스는 개장 직후 5분간 124만 6895주가 거래됐으며 주가는 전 거래일 대비 800원 오른 3470원이다.한편 젠큐릭스의 PER은 -385.56으로 나타나며, 이는 수익성이 적자 상태임을 시사한다. ROE는 -28.93%로, 이는 자본 대비 수익성이 낮은 수준임을 의미한다.이어 상승률 2위 서울반도체(046890)는 현재가 1만 2370원으로 주가가 29.94% 상승하고 있다. 상승률 3위 서울바이오시스(092190)는 현재 5190원으로 29.91% 상승하며 주목받고 있다. 상승률 4위 바이젠셀(308080)은 29.85% 상승하며 7960원에 거래되고 있다. 상승률 5위 원풍물산(008290)은 25.67%의 상승세를 타고 514원에 거래되고 있다.6위 아이톡시(052770)는 현재가 744원으로 23.18% 상승 중이다. 7위 모베이스전자(012860)는 현재가 4660원으로 21.04% 상승 중이다. 8위 플라즈맵(405000)은 현재가 8740원으로 20.05% 상승 중이다. 9위 월덱스(101160)는 현재가 3만 4150원으로 17.35% 상승 중이다. 10위 아이티켐(309710)은 현재가 3만 9050원으로 16.57% 상승 중이다.이 밖에도 해성옵틱스(076610) ▲16.35%, 성도이엔지(037350) ▲14.05%, 빌리언스(044480) ▲13.33%, 소프트센(032680) ▲13.26%, 레이저쎌(412350) ▲12.83%, 휴마시스(205470) ▲12.68%, 모베이스(101330) ▲11.92%, 나무기술(242040) ▲11.18%, 경남제약(053950) ▲11.11%, 비트맥스(377030) ▲10.31% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]