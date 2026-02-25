[서울데이터랩]6천피 돌파…개장 직후 인기 검색 종목 20選

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
정연호 기자
입력 2026-02-25 09:13
수정 2026-02-25 09:13
25일 오전 9시 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 13.8%의 검색 비율을 기록하며 투자자들의 관심을 받고 있다.

삼성전자의 현재가는 20만 3000원으로 전 거래일 대비 1.5% 상승하며 보합권을 벗어나고 있다. 거래량은 258만 336주를 기록했다.

이어 SK하이닉스(000660)가 검색 비율 2위를 기록하며 0.5%의 상승세를 보이고 있다. 검색 비율 3위의 미래에셋증권(006800)은 2.98% 상승하며 순조롭게 출발하는 모습이다. 4위 현대차(005380)는 개장 초반부터 2.86%의 상승률을 보이고 있다. 5위 두산에너빌리티(034020)는 0.99% 상승하며 큰 움직임을 보이지 않고 있다.

6위 삼성SDI(006400)는 0.12% 하락세를 보이고 있다. 7위 에코프로(086520)는 2.24%의 등락률로 주가가 상승 중이다. 8위 한화솔루션(009830)은 0.2%의 상승세를 보이고 있다. 9위 한화비전(489790)은 1.12%의 하락세를 보이고 있다. 10위 NAVER(035420)는 0.78% 하락하며 주가가 소폭 내리고 있다.



이 밖에도 현대무벡스(319400) 12.41%, 삼성전기(009150) 3.7%, 현대바이오(048410) 3.75%, 우리기술(032820) 2.68%, POSCO홀딩스(005490) -0.38%, 셀트리온(068270) -0.4%, 한화오션(042660) 0.35%, 한미반도체(042700) 1.19%, LG전자(066570) -1.49%, 에코프로비엠(247540) 1.41% 등이 많이 검색되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
25일 오전 개장 5분 후 검색 비율 1위 종목은?
