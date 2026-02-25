[서울데이터랩]빅테크 TOP7, 상승세 주도

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

24일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 전반적으로 상승세를 기록하고 있다. 엔비디아(NVDA), 애플(AAPL), 마이크로소프트(MSFT)는 각각 0.66%, 2.28%, 1.20% 상승하며 긍정적인 흐름을 보였다. 반면, 알파벳 Class A(GOOGL)와 알파벳 Class C(GOOG)는 각각 0.19%, 0.25% 하락하여 약세를 보였다.엔비디아는 192.81 달러로 거래를 마쳤으며, 전일 대비 1.26 달러 상승하여 0.66%의 상승률을 기록했다. 애플은 272.24 달러로 마감되며 전일보다 6.06 달러 상승, 2.28%의 상승률을 나타냈다. 마이크로소프트는 389.10 달러에 거래를 마쳤으며, 4.63 달러 상승하여 1.20% 상승했다.아마존닷컴(AMZN)은 1.60% 상승한 208.56 달러로 마감했다. 메타(META)는 0.30% 상승하여 639.19 달러로 거래를 마쳤다. 알파벳 Class A와 Class C는 각각 310.91 달러, 310.92 달러로 보합세를 기록했다.금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 거래대금은 278억 달러로, 약 40조 827억원에 이르렀다. 애플과 마이크로소프트의 거래대금은 각각 91.1억 달러, 102억 달러로 나타났다. 엔비디아의 시가총액 대비 거래대금 비중은 5.93%에 달하며, 애플은 2.27%, 마이크로소프트는 3.53%를 기록했다.