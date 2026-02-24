[서울데이터랩]삼성생명 -3.66% 하락하며 변동성 확대

2026 밀라노 올림픽
[서울데이터랩]삼성생명 -3.66% 하락하며 변동성 확대

정연호 기자
입력 2026-02-24 13:32
수정 2026-02-24 13:32
코스피 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보였다.

24일 오후 12시 30분 한국거래소에 따르면 시가총액 1위 삼성전자는 현재가 19만 8800원으로 전 거래일 대비 3.01% 상승하며 강세를 보이고 있다. 시가총액은 1176조 8240억원이며 외국인 비율은 51.0%에 달한다. 반도체 대장주인 SK하이닉스는 99만 9500원으로 5.10% 오르며 거래량 245만 7095주를 기록했다.

삼성전자우는 2.28% 상승한 13만 9200원, 현대차는 0.76% 하락한 51만 9000원, LG에너지솔루션은 4.04% 상승한 41만 2000원이다. SK스퀘어는 7.24% 상승하며 62만 2000원에 거래되고 있다. 삼성바이오로직스와 기아는 각각 172만 2000원과 17만 2700원으로 0.29% 상승 및 보합세 중이다. 두산에너빌리티는 1.27% 하락한 10만 700원, 한화에어로스페이스는 0.40% 하락한 123만 1000원이다.



한편 시가총액 20위권 종목들은 HD현대중공업(-2.47%), KB금융(-1.66%), 셀트리온(+2.26%), 삼성물산(+1.51%), 신한지주(-2.06%), 삼성생명(-4.31%), 한화오션(-3.26%), 현대모비스(+0.90%), NAVER(-0.39%), 한국전력(-0.88%) 등의 성적을 기록하고 있다.

시가총액 상위 종목들은 변동성을 보이며 등락을 반복하고 있다. SK스퀘어가 큰 상승폭을 기록하며 주목받았으며 삼성생명은 하락폭이 컸다. 거래량 측면에서는 삼성전자가 가장 활발한 거래를 보이고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
